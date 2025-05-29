Выступая на Международном форуме Астана, Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты внешней и внутренней политики Казахстана – от перехода к мирному атому до реформирования институтов глобального управления, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы государства, обладая 40% мировых запасов урана, Казахстан рассматривает развитие ядерной энергетики как стратегическое направление своей национальной стратегии.

"Мы намерены использовать этот ресурс для формирования устойчивого энергетического будущего", – подчеркнул Президент.

В то же время он указал на необходимость решать климатические вызовы, которые остро стоят перед регионом.

"Центральная Азия – один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по планете", – отметил Токаев.

В ответ Казахстан продвигает прагматичную и регионально согласованную климатическую повестку. В 2026 году страна совместно с ООН проведёт Региональный экологический саммит.

"Он станет платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных климатических амбиций", – сказал Президент.

Отдельное внимание Токаев уделил укреплению международного сотрудничества. Он сообщил, что по решению Генассамблеи ООН в Алматы создан Региональный центр по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Центр будет координировать международное взаимодействие, предоставлять экспертизу и поддерживать совместные проекты.

"Казахстан остаётся приверженным стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии, основанной на взаимном уважении и региональной солидарности", – подчеркнул он.

Говоря о вызовах на глобальном уровне, Президент указал на ослабление доверия к институтам мирового сотрудничества.

"Стоящие перед нами угрозы носят транснациональный характер, однако ответные действия остаются разобщёнными. Институты глобального сотрудничества нужно адаптировать к новой реальности – миру, который стал хрупким, нестабильным и противоречивым", – сказал он.

В этом контексте Токаев выступил за реформу Совета Безопасности ООН.

"Основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, практически не изменились с момента создания. Этот разрыв между институциональной конструкцией и современными реалиями подрывает доверие и эффективность Организации", – заявил Президент.

Казахстан поддерживает расширение СБ ООН с учётом более широкого регионального представительства.

"Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Структурная реформа необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и отражала реальный мир", – подчеркнул Токаев.

Он также призвал крупные державы подтвердить свою приверженность ключевым принципам – миру, безопасности и уважению территориальной целостности государств.