Токаев выступит на открытии первой сессии Курултая

Сегодня, 28 августа, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва.

Глава государства выступит на заседании Курултая. Начало выступления запланировано на 11:00.

Трансляция будет доступна в прямом эфире республиканских телеканалов, а также в социальных сетях.

Первую сессию нового законодательного органа Президент созвал своим указом от 26 августа. Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 145 избранных депутатов, после чего их полномочия официально вступили в силу.

После этого новому составу предстоит решить организационные вопросы, в том числе избрать председателя Курултая и сформировать его рабочие структуры.

Напомним, выборы в Курултай состоялись 23 августа. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Әділет» получила 110 мандатов, «Ауыл» – 10, Respublica – 9, «Ақ жол» и ОСДП – по 8 мандатов. Итоги выборов ЦИК утвердила 25 августа.