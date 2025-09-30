Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска второй линии железной дороги Достык – Мойынты — стратегического инфраструктурного проекта, который, по словам Президента, придаст особый импульс развитию транспортно-логистической системы Казахстана, передает BAQ.KZ.

Церемония состоялась в рамках VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way.

"Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана", — отметил Президент.

В ходе выступления Токаев напомнил о запуске 35 лет назад проекта "Достык – Алашанькоу", который стал историческим событием, связав железнодорожные пути Казахстана и Китая. На церемонию были приглашены ветераны, участвовавшие в его строительстве. "Выражаю вам искреннюю благодарность", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан имеет колоссальный потенциал в сфере логистики и продолжает укреплять свою роль как ключевого транспортного моста между Востоком и Западом.

"В своем Послании я отметил, что транспортно-логистическая отрасль является движущей силой экономики и одним из основных факторов укрепления международных связей. Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой", — сказал он.

Президент также подчеркнул важность отношений с Китаем, назвав его "вечным близким соседом и надежным союзником", отметив:

"Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество".

Он напомнил, что именно в Казахстане в 2013 году Си Цзиньпин объявил о глобальной инициативе "Один пояс, один путь", подчеркнув, что проект полностью соответствует интересам страны.

"Яркое тому подтверждение – вторая линия железной дороги Достык – Мойынты", — считает Президент.

По словам Токаева, это крупнейшая железнодорожная магистраль, построенная в годы Независимости, и она имеет стратегическое значение.

"Благодаря упорному труду наших рабочих, которые почти три года неустанно трудились днем и ночью, обеспечен досрочный запуск железной дороги. Это поистине исторический момент, который стал результатом усердной совместной работы. От всей души поздравляю всех вас! Выражаю вам огромную благодарность. Новая дорога позволит увеличить объемы грузоперевозок в 5 раз. Будут сокращены сроки доставки экспортных товаров, укрепится транзитный потенциал", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан сегодня стал одним из главных транзитных хабов Евразии:

"Казахстан соединяет Север и Юг, Запад и Восток. Через территорию страны проходят 5 железнодорожных коридоров, открывающих путь к крупнейшим торговым рынкам мира. Мы придаем особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последние десять лет в отрасль было инвестировано около 35 млрд долларов".

В Послании народу Президент поручил своевременно реализовать ряд проектов. Среди них — строительство 5 тысяч километров новых железных дорог и ремонт ещё 11 тысяч.

Также продолжается работа по строительству железной дороги Мойынты – Кызылжар и модернизации участков от Кызылжара до порта Актау — ключевого элемента Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора", — подчеркнул Токаев.

Глава государства заявил, что Казахстан должен поддерживать свою конкурентоспособность через укрепление экономики, а транспортно-логистическая отрасль занимает в этом процессе ключевое место.

"Поэтому наращивание транзитного потенциала Казахстана остается одним из главных приоритетов. Перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи", — заявил Президент.

Он добавил, что в эту сферу будут активно внедряться цифровизация и технологии искусственного интеллекта, что должно превратить её в одно из передовых направлений экономики страны.

"Предстоит еще большая работа, поэтому крайне важно своевременно выполнять все намеченные планы", — заключил Касым-Жомарт Токаев.

На церемонии также выступили министр транспорта Нурлан Сауранбаев, председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов, а также Калтай Самбетов — "Қазақстанның Еңбек Ері" и ветеран железнодорожной отрасли.