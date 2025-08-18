Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Акмолинской области Марата Ахметжанова о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и перспективах дальнейшего роста, передает BAQ.KZ.

По словам акима, область демонстрирует устойчивый рост по всем ключевым показателям.

Сельское хозяйство

Акмолинская область планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году значительно увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных — в 2,5 раза.

Инвестиции и промышленность

В Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

Социальная инфраструктура

За два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир — столько же, сколько за предыдущие семь лет. Очередь среди социально уязвимых категорий населения сокращена на 29%. Решаются давние вопросы долевого строительства в городе Косшы.

Образование

За два года построено 33 новых объекта образования на 21 тыс. ученических мест. В новый учебный год регион войдет без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение.

ЖКХ и энергетика

Регион готовится к отопительному сезону. В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается возведение водопроводных очистных сооружений, благодаря которым 200 тыс. жителей областного центра будут обеспечены качественной питьевой водой. До конца года природный газ получат еще 9 населенных пунктов.

Президент Токаев отметил положительный опыт Акмолинской области в обеспечении социально уязвимых категорий населения жильем, в том числе по программе реновации.

Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, системно работать над защитой от паводковых угроз, а также продолжать активное привлечение инвестиций.