Токаев заявил, что ВВП Казахстана за семь лет вырос более чем вдвое
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Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о социально-экономических достижениях Казахстана за последние семь лет.
«Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт нашей страны составит 398 млрд долларов, тогда как семь лет назад этот показатель составлял около 181 млрд долларов.
С 2019 года в нашу экономику было привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Объем внешней торговли страны приблизился к 150 млрд долларов.
Совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44 % и превысил 129 млрд долларов.
В рамках программы «Нацфонд –детям» на индивидуальные счета более семи миллионов детей перечислено 2,5 млрд долларов.
Без сомнения, это наш бесценный вклад в обеспечение безопасного будущего подрастающего поколения.
В Казахстане четко установлен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в рамках которого нашим гражданам предоставляется более тысячи медицинских услуг.
В нашей стране предусмотрено 39 видов пособий для социально уязвимых категорий граждан».
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