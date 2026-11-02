Глава государства заявил о необходимости мира и стабильности для продолжения реформ в Казахстане
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для дальнейшего проведения реформ Казахстану необходимы стабильность, межэтническое и межрелигиозное согласие. Об этом Глава государства сказал на встрече с коллективом и членами профсоюза Qarmet в Темиртау.
Президент подтвердил приверженность Казахстана принципу «Единство в многообразии» и подчеркнул необходимость соблюдения закона.
«Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу «Закон и Порядок». В стране должны царить Закон и Порядок. Казахстан – миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отдельно остановился на роли отечественной металлургии в предстоящем масштабном строительстве гражданской инфраструктуры.
По его словам, производственные мощности Qarmet должны внести значительный вклад в реализацию программы «Народная стройка», которая охватит все регионы Казахстана.
«Казахстанский металл уже используется в строительстве и промышленности, и такие объемы потребления должны расти. Продукция комбината применяется при производстве пассажирских автобусов в Сарани. Возводится новый литейно-прокатный комплекс, который будет выпускать премиальные виды стали, востребованные в нефтяной, атомной и машиностроительной сферах», – сообщил Президент.
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