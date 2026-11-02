Глава государства заявил о необходимости мира и стабильности для продолжения реформ в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для дальнейшего проведения реформ Казахстану необходимы стабильность, межэтническое и межрелигиозное согласие. Об этом Глава государства сказал на встрече с коллективом и членами профсоюза Qarmet в Темиртау.

Президент подтвердил приверженность Казахстана принципу «Единство в многообразии» и подчеркнул необходимость соблюдения закона.

«Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу «Закон и Порядок». В стране должны царить Закон и Порядок. Казахстан – миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на роли отечественной металлургии в предстоящем масштабном строительстве гражданской инфраструктуры.

По его словам, производственные мощности Qarmet должны внести значительный вклад в реализацию программы «Народная стройка», которая охватит все регионы Казахстана.