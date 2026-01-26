Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре, в ходе которого обозначил ключевые приоритеты государственной политики и роль надзорного органа в условиях проводимых реформ, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что в стране реализуются масштабные преобразования, предусматривающие конституционную реформу и переход к качественно новой политической системе. По его словам, современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.

"В обществе и стране нужно обеспечить безусловное соблюдение верховенства права и строгий порядок", — подчеркнул Президент.

Токаев указал, что на фоне сложной ситуации в ряде зарубежных государств выбранный Казахстаном курс является верным. Он заявил, что принцип "Закон и Порядок" должен рассматриваться как основополагающий в государственной политике и быть закреплён в новой редакции Конституции.

Президент также подчеркнул особую роль Генеральной прокуратуры в реализации данного принципа. По его словам, сотрудники надзорного органа не имеют права оставаться равнодушными к нарушениям закона и обязаны активно обеспечивать правопорядок в стране.