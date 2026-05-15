Токаев заявил о важной роли Туркестана для всего тюркского мира

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об особой духовной роли Туркестана для тюркского мира и подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами объединения на фоне глобальных вызовов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Туркестан - исторический и духовный центр тюркского мира. Значение этого города для тюркских народов всегда было особенным. Это священное место является символом общей истории и культурных корней наших народов", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что страны тюркского мира связывают не только исторические и культурные ценности, но и общее стремление к укреплению дружбы и взаимного доверия.

По словам Президента, в условиях современной международной нестабильности особую важность приобретает расширение сотрудничества между государствами.

"Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения. Международные конфликты, противоречия и геополитическая напряжённость оказывают влияние на все страны. В такой ситуации укрепление единства и сотрудничества тюркских государств имеет особое значение", - отметил Токаев.

Глава государства добавил, что страны Организации тюркских государств обладают общими интересами в сферах экономики, транспорта, энергетики, цифровизации и безопасности.

Президент также выразил уверенность, что нынешний саммит придаст дополнительный импульс взаимодействию между тюркскими странами и будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства внутри организации.