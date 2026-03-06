Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем. Глава государства выступил с обращением в Акорде, выразив благодарность казахстанкам за их труд, заботу о семье и вклад в развитие общества, передает BAQ.kz.

Президент Казахстана заявил о ключевой роли женщин в развитии страны, отметив их вклад в общественную жизнь, экономику и укрепление семьи. По его словам, женщины всегда занимали особое место в обществе и остаются одной из главных опор государства.

«Не будет преувеличением сказать, что женщина – душа нации. Женщины – это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что на любой работе женщины часто демонстрируют высокий уровень ответственности и трудолюбия.

«На любой работе, будь это школа, университет, предприятие, медицинское учреждение или воинская часть, именно женщины, как правило, показывают примеры феноменального трудолюбия и высокой ответственности», - сказал президент.

Токаев отметил, что несмотря на распространённое выражение «слабый пол», женщины в сложных ситуациях проявляют силу характера, стойкость и решительность.

Президент также напомнил, что в истории страны немало женщин, проявивших мужество и патриотизм.

«Сильные духом и отважные дочери степи оставили неизгладимый след в истории. Имена царицы Томирис, Айша-биби, Домалак ана, Сююмбике, ханши Айганым и Зере ана навсегда останутся в памяти народа», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, казахстанки сегодня активно участвуют в общественной и государственной жизни страны.

«Наши женщины успешно трудятся во благо страны и вносят огромный вклад в развитие Казахстана. Более половины судейского корпуса страны составляют женщины, а в структурах правопорядка и безопасности служат десятки тысяч представительниц прекрасного пола», - отметил Токаев.

Глава государства также обратил внимание на успехи современных казахстанок. В частности, он отметил победу женской команды спецподразделений «Томирис» на международном турнире UAE SWAT Challenge в Дубае.

По словам президента, достижения современных спортсменок продолжают традиции героинь Великой Отечественной войны - Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

«Не будет ошибкой сказать: именно женщины созидают будущее нации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент поблагодарил всех женщин Казахстана за труд, заботу и вклад в развитие страны, отметив, что их участие в жизни общества имеет огромное значение для будущего государства.