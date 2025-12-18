Токаева встретили с почетным караулом в Токио
Токаев и Санаэ Такаичи представили официальные делегации.
Сегодня, 15:26
В офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
Был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.
После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.
