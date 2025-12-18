  • 18 Декабря, 15:53

Токаева встретили с почетным караулом в Токио

Токаев и Санаэ Такаичи представили официальные делегации.

Сегодня, 15:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаева встретили с почетным караулом в Токио Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
68

В офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

Самое читаемое

Наверх