Токаеву доложили о благоустройстве Астаны и экологических инициативах
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады о благоустройстве Астаны, развитии зеленых зон вдоль Есиля и результатах экологической инициативы «Таза Қазақстан».
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады руководителей государственных ведомств о благоустройстве столицы и реализации экологических инициатив.
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о работах по озеленению и развитию общественных пространств. По его словам, за последние годы в городе благоустроили около 500 дворов и общественных зон. До конца года планируется привести в порядок еще более 170 территорий, включая парки, скверы и бульвары.
Отдельно Токаеву доложили о создании единой системы общественных и рекреационных пространств вдоль реки Есиль. Проект предусматривает непрерывный зеленый маршрут, который соединит парки, прогулочные и спортивные зоны в разных частях столицы.
Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров сообщил о результатах реализации инициативы «Таза Қазақстан». За это время по стране провели более 2 тыс. экологических мероприятий, собрали свыше 3,8 млн тонн отходов и ликвидировали около 10 тыс. несанкционированных свалок.
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