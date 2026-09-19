Токаеву доложили о благоустройстве Астаны и экологических инициативах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады руководителей государственных ведомств о благоустройстве столицы и реализации экологических инициатив.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о работах по озеленению и развитию общественных пространств. По его словам, за последние годы в городе благоустроили около 500 дворов и общественных зон. До конца года планируется привести в порядок еще более 170 территорий, включая парки, скверы и бульвары.

Отдельно Токаеву доложили о создании единой системы общественных и рекреационных пространств вдоль реки Есиль. Проект предусматривает непрерывный зеленый маршрут, который соединит парки, прогулочные и спортивные зоны в разных частях столицы.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров сообщил о результатах реализации инициативы «Таза Қазақстан». За это время по стране провели более 2 тыс. экологических мероприятий, собрали свыше 3,8 млн тонн отходов и ликвидировали около 10 тыс. несанкционированных свалок.