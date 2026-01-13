Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Правления АО "НК "QazaqGaz" Алибека Жамауова. Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за 2025 год, а также о ходе реализации стратегических проектов в газовой отрасли, передает BAQ.kz.

Алибек Жамауов сообщил, что с учетом роста внутреннего потребления газа и необходимости наращивания газоперерабатывающих мощностей в 2025 году основной акцент был сделан на геологоразведочных работах и капитальном строительстве. В числе приоритетов также — расширение газовой инфраструктуры, включая газификацию Астаны и прилегающей агломерации.

По его словам, в прошлом году доступ к природному газу получили около 400 тысяч человек, к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов.

Одним из значимых событий 2025 года стало досрочное завершение строительства газопровода Талдыкорган – Ушарал — объект был сдан на 1 год и 4 месяца раньше запланированного срока. Запуск газопровода позволит обеспечить природным газом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%.

Глава QazaqGaz также доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд кубометров газа в год.

В рамках исполнения поручений Президента по развитию ресурсной базы газовой отрасли продолжаются работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области. Кроме того, введено в эксплуатацию месторождение Барханная, входящее в состав Амангельдинской группы месторождений.

Отдельное внимание было уделено внедрению цифровых решений. В рамках инициативы Aqyl Energy ведется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики больших данных.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять дополнительные меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.