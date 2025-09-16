Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в этом году посевные площади в регионе увеличились на 300 тысяч гектаров, достигнув 5,5 млн гектаров.

На агропредприятиях области, по прогнозным данным, урожай зерновых культур составит более 7 млн тонн, а валовый сбор масличных – свыше 650 тысяч тонн. На сегодняшний день собрано 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с гектара. Урожай отличается высоким качеством.

Во исполнение поручения Главы государства в регионе продолжается работа по расширению площадей высокоурожайных масличных культур

По сравнению с 2023 годом их объем увеличился в 2,5 раза, достигнув 495 тысяч гектаров.

Одним из успешных многопрофильных предприятий является ТОО "Зеренді сақтау өнімдері". Как рассказал директор хозяйства Ербол Жауаров, хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также разведением крупного рогатого скота и лошадей.

Кроме того, агропредприятие имеет собственный маслозавод мощностью 2,5 тысячи тонн, птицефабрику и мельницу.