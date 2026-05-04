Токаеву представили проект Defense Tech для развития оборонных технологий

Касым-Жомарт Токаев представили Центр поддержки инноваций в сфере обороны и безопасности Defense Tech, передает BAQ.kz.

Проект реализуется Министерство обороны Республики Казахстан и направлен на создание инновационной экосистемы для разработки и внедрения отечественных технологических решений в интересах Вооружённых сил и национальной безопасности.

Инициатива предполагает формирование постоянного механизма взаимодействия с инновационными командами, научными организациями и технологическими компаниями.

В рамках проекта в Астана на базе Astana Hub открыт координационный офис Defense Tech. Он обеспечивает взаимодействие между Министерством обороны, предпринимателями, учёными и индустриальными партнёрами.

Кроме того, в Алматы начал работу Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park. Многофункциональный инновационный хаб размещён на базе Дома армии.

Здесь представлены современные технологические решения и перспективные разработки в сфере обороны и безопасности, созданные казахстанскими IT-компаниями и стартапами.

Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park - инновационная площадка для разработки и внедрения отечественных технологических решений в интересах Вооруженных сил и системы национальной безопасности. 13 марта 2026 года министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов открыл на базе Дома армии в Алматы Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park.