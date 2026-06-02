Токаеву представили проект города Алатау

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации планов развития города Алатау.

Главе государства представили информацию о текущем этапе строительства и долгосрочной стратегии развития нового города, территория которого занимает 88 тысяч гектаров. Согласно планам, Алатау будет развиваться поэтапно до 2050 года. Для этого город разделен на четыре функциональные зоны, определены ключевые точки роста и приоритетные территории развития.

Президенту также доложили о реализации Дорожной карты по строительству магистральной инфраструктуры и о принятии Конституционного закона, который формирует новую модель управления городом.

Сегодня наиболее активно развивается жилой район Gate City. Здесь уже построена одна "комфортная школа", а также продолжается развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В Алатау уже работают пять системообразующих предприятий: "Маревен Фуд", "КНАУФ", Fruit Art, Dolce Pharm и Алматинский вентиляторный завод.

Особое внимание было уделено инвестиционному потенциалу города. В настоящее время сформирован пул из 53 инвестиционных проектов общей стоимостью более 2 трлн тенге.

Среди крупнейших проектов – строительство компанией PepsiCo крупнейшего в Центральной Азии завода по переработке картофеля. Компания Mars Petcare реализует проект первого в регионе современного предприятия по производству кормов для домашних животных. KHAN TENGRI BIOPHARMA развивает производство лекарственных средств и медицинского оборудования, а компании "Исткомтранс" и G-Trans формируют логистический кластер.

Кроме того, Президенту был представлен проект Iconic Complex – многофункциональный комплекс, который станет одним из ключевых объектов будущего города. Его планируется построить в районе Gate District.

По данным властей, развитие Алатау рассматривается как один из стратегических проектов, направленных на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и формирование современного экономического центра в Алматинской агломерации.