Токенизация активов и развитие блокчейн-технологий открывают новые возможности для цифровой экономики Казахстана. Однако для полноценного внедрения этих инструментов необходимо определить их правовой статус, механизмы защиты имущественных прав и гарантии для инвесторов. На это обращает внимание ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан Айгерим Досанова.

По её словам, в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил токенизацию активов как одно из перспективных направлений развития экономики. Предполагается, что такой механизм позволит гражданам становиться совладельцами компаний и различных активов, а предпринимателям – привлекать инвестиции напрямую, сокращая количество посредников.

«Поддерживаю инициативу Главы государства по разработке нового Гражданского кодекса. Считаю, что обозначенные в Послании технологические ориентиры требуют серьёзного внимания со стороны цивилистов, поскольку за цифровой формой актива должны стоять чётко определённые и юридически защищённые имущественные права», — отметила эксперт.

Как пояснила Айгерим Досанова, один из ключевых вопросов заключается в определении юридического содержания токена. Сам факт приобретения цифрового объекта ещё не означает автоматического возникновения права собственности на имущество или доли в компании.

«Принципиальный вопрос заключается в том, что именно приобретает лицо при покупке токена. Он может удостоверять имущественное требование, участие в капитале, право на получение дохода либо иное предусмотренное законом право. Поэтому юридическое содержание токена должно быть чётко определено законодательством и условиями его выпуска», – подчеркнула она.

По мнению эксперта, при разработке правовой модели токенизации необходимо предусмотреть порядок возникновения и передачи удостоверяемых прав, юридическое значение цифровых записей, а также механизмы идентификации правообладателей.

Отдельное внимание следует уделить защите инвесторов в нестандартных ситуациях: при банкротстве эмитента, прекращении деятельности цифровой платформы, технических сбоях или возникновении споров о принадлежности актива.

«Технология может обеспечивать учёт и передачу цифровой записи, однако она не должна подменять собой правовые основания приобретения имущества и гарантии защиты его владельца», – считает Досанова.

Эксперт также обращает внимание на необходимость разграничения цифрового инструмента и самого имущественного права. По её словам, внедрение новых технологий должно сопровождаться формированием понятных юридических механизмов, которые позволят гражданам и бизнесу пользоваться преимуществами токенизации без дополнительных правовых рисков.