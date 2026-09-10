Токенизация становится мостом между традиционными финансами и крипторынком – эксперт
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Традиционные финансовые институты все активнее рассматривают возможность использования цифровых активов, а одним из инструментов их сближения с крипторынком становится токенизация. Об этом в рамках Astana Finance Days 2026 заявила вице-президент BitONE Eurasia Афина Мяо, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, в последнее время интерес к токенизации заметно растет как со стороны инвестиционных фондов, так и других участников традиционного финансового рынка.
«Я четко вижу, что все хотят использовать токенизацию как мостик для того, чтобы объединить традиционные и нетрадиционные финансы. Многие наши инвестиционные партнеры и фонды говорят, что уже готовы сделать следующий шаг. У нас есть клиенты, которые хотят провести токенизацию, поэтому необходимо рассматривать и другие способы привлечения капитала», – сказала Афина Мяо.
При этом, отметила спикер, одного интереса к технологии недостаточно. Перед запуском подобных продуктов необходимо определить их юридическую структуру и права инвесторов.
В качестве примера она привела инвестиционные фонды. При традиционной модели инвестор заключает соглашение, в котором закрепляются его права и обязательства сторон. При токенизации необходимо также четко определить правовую основу отношений между фондом, эмитентом токена и инвестором.
«Я вижу много идей с большим потенциалом, действительно инновационных идей. Но часть традиционного финансового сообщества пока еще не готова, потому что не все понимают, как правильно выстроить это с юридической точки зрения», – отметила она.
По словам Мяо, участникам рынка необходимо заранее учитывать не только наиболее благоприятный сценарий развития проекта, но и возможные риски.
Особое значение это приобретает при работе с институциональными инвесторами. Высокая потенциальная доходность цифрового продукта сама по себе не должна становиться главным аргументом для клиента, если не определены механизмы его защиты.
«Не будет смысла говорить кому-то: “Это замечательная инвестиция, хороший токен, здесь можно получить доходность 25 процентов”, если впоследствии произойдет что-то негативное и клиент не получит того, что ему обещали», – сказала спикер.
По ее мнению, биржи в этой системе должны выступать одним из элементов защиты участников рынка и обеспечивать условия, при которых цифровым продуктам смогут доверять как инвесторы, так и бизнес.
«Я рада, что сейчас слышу все больше идей, связанных с токенизацией. Но я также хочу, чтобы люди понимали, как правильно структурировать продукт, каковы юридические права клиентов и, самое главное, что стоит за этим токеном», – подчеркнула Афина Мяо.
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