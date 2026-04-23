Толегенова не явилась в суд: ей стало плохо перед заседанием

В Астане продолжилось судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как стало известно в суде, подсудимая не смогла явиться из-за ухудшения самочувствия перед началом процесса.

По информации, озвученной в ходе заседания, Толегеновой стало плохо незадолго до суда, в связи с чем адвокат обвиняемых не успела предоставить суду соответствующие документы.

Суд рассмотрел вопрос о дальнейшем ходе процесса с учётом отсутствия одной из подсудимых. Разбирательство по делу продолжается.