В столице продолжается судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания обвиняемая Эльмира Толегенова заявила, что IT-специалист Сунгат Утеболатов, который занимался разработкой "барабана удачи", проходящий по делу как свидетель, просил у обвиняемых блогеров денежные средства после давления со стороны следствия.

«Сунгат Утеболатов хотел занять у нас 15 миллионов тенге. Это было связано с тем, что, по его словам, следователь Алимханов требовал у него деньги», – следует из показаний Толегеновой.

По её словам, данная ситуация обсуждалась в неформальном порядке между Утебулатовым и Алимхановым, при этом со стороны следствия, как она утверждает, звучали намёки на передачу средств.

Также Толегенова отметила, что ранее предоставляла эксперту доступ к системе «барабан» для проведения экспертизы, по итогам которой, согласно материалам дела, было установлено отсутствие возможности физического вмешательства.

Судебное разбирательство продолжается, стороны представляют свои позиции и дают пояснения по делу.

Напомним, дело блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети.

Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам. По данным следствия, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для привлечения участников к платным продуктам и активностям. Ранее их деятельность уже рассматривалась в административном порядке по статье о проведении лотереи без статуса оператора. В настоящее время дело рассматривается в суде в открытом режиме, где допрашиваются свидетели и изучаются материалы дела.