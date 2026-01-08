В ряде регионов Казахстана проведено социально-экономическое исследование возможности создания игорных зон, доступных только для иностранных граждан, передает BAQ.KZ.



По информации Министерства туризма и спорта РК, речь идёт о казино, ориентированных исключительно на зарубежных туристов, без допуска граждан Казахстана.

- Мировой опыт показывает, что игорные зоны, работающие исключительно для иностранцев, в отдельных странах становятся дополнительным фактором привлечения туристов и развития курортной инфраструктуры, не оказывая прямого влияния на внутреннюю социальную среду, - отмечают в ведомстве.

Согласно результатам исследования, идею создания игорных зон с ограниченным доступом для граждан Казахстана поддержали 46% опрошенных жителей в Мангистауской области, 67% в области Жетісу и 54,5% респондентов в Алматинской области.

Согласно прогнозам ведомства, только в Алматинской области две игорные зоны до 2028 года обеспечат 6,5 млрд тенге налоговых поступлений и 2 тысячи постоянных рабочих мест.



Отмечается, что создание и функционирование игорных зон будет осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе". Конкретные границы зон определяются местными исполнительными органами, при этом режим работы предусматривает допуск исключительно иностранных граждан.