В 2025 году только половина казахстанских претендентов на поступление в магистратуру смогла преодолеть пороговый балл комплексного тестирования, показывая серьёзные вызовы в подготовке молодых специалистов, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства образования, тестирование для магистратуры прошло около 49 тысяч человек. На научно-педагогическом направлении пороговый балл смогли набрать 50% поступающих, а на профильном направлении — лишь 21%. Средний балл по научно-педагогическому направлению составил 77, по профильному — 23. Максимальный результат теста — 139 баллов.

Отмечается, что пороговый балл для поступления на научно-педагогическое направление составляет 75 баллов, а для профильного — 30 баллов.

В ходе тестирования были выявлены нарушения: результаты 130 участников были аннулированы за попытки списывания и пронос запрещённых предметов. Из аудиторий были удалены 35 человек, ещё 79 претендентов не были допущены к экзамену. Также во время процедуры было выявлено вторжение постороннего лица.

Приём документов на конкурс грантов стартует 12 августа и продлится до 18 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа. Зачисление в высшие учебные заведения завершится до 28 августа.

Министерство образования призывает абитуриентов серьёзно готовиться к вступительным испытаниям и напоминает о необходимости строгого соблюдения правил тестирования.

Этот результат свидетельствует о необходимости усиления подготовки студентов и повышения качества образования в вузах страны, чтобы увеличить число успешных поступающих в магистратуру.