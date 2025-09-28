В штате Тамилнад на юге Индии произошла массовая давка на предвыборном митинге актера и политика Виджая, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным властей, жертвами трагедии стали не менее 36 человек, среди них дети. Более 50 участников получили ранения.

Десятки тысяч людей собрались в субботу в округе Карур. По сообщениям СМИ, мероприятие началось с большой задержкой, что вызвало давку у сцены. На кадрах местного телевидения видно, как люди теряли сознание в толпе. Министр здравоохранения штата Ма Субраманиан уточнил, что среди погибших как минимум 16 женщин, девять мужчин и шестеро детей.

Политик Сентил Баладжи, выступивший перед журналистами у местной больницы, подтвердил число погибших и выразил соболезнования семьям пострадавших. Причины трагедии расследуются.