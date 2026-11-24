В Мангистауском областном институте судебных экспертиз установлен современный компьютерный томограф для проведения посмертных исследований. Новое оборудование расширяет возможности проведения судебно-медицинской экспертизы, позволяет исследовать внутренние органы и костные структуры без проведения вскрытия.

Компьютерный томограф доставлен в филиал Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан по Мангистауской области. После полного запуска устройства специалисты смогут оценивать состояние внутренних органов и костных структур путем сканирования тела. Это позволит повысить точность экспертных заключений, усовершенствовать исследовательскую работу.

В ходе встречи руководство филиала выразило признательность акиму области за поддержку в развитии судебно-экспертной сферы и укреплении материально-технической базы учреждения.