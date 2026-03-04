Депутат Мажилиса Парламента РК Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана Олжас Бектенов с просьбой принять срочные меры для сохранения сектора ядерной медицины и доступа пациентов к высокотехнологичной онкологической помощи, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своем обращении она отметила, что развитие ядерной медицины в Казахстане стало возможным благодаря государственной поддержке и внедрению современных технологий лечения рака.

«Развитие ядерной медицины и высокотехнологичной онкологической помощи в Казахстане стало результатом системной работы при непосредственной поддержке Главы государства. Президент выступает ключевым драйвером привлечения передовых медицинских технологий в страну», — заявила депутат.

По её словам, в Казахстане были реализованы инвестиционные проекты в сфере томотерапии — современной технологии лучевой терапии. Общий объем инвестиций в создание онкологических центров составил около 60 млн долларов. Технология была впервые внедрена в Центральной Азии именно в Казахстане.

Сегодня в стране работают два центра томотерапии, имеющие международную аккредитацию JCI, а в отрасли задействовано около 770 специалистов, включая медицинских физиков и радиологов.

По словам депутата, эффективность лечения при использовании этой технологии значительно выше.

«Если средний показатель пятилетней выживаемости пациентов в стране составляет около 65%, то применение томотерапии в частных центрах позволяет достигать уровня 80–81%. За последние пять лет лечение прошли около пяти с половиной тысяч пациентов», — отметила Тау.

При этом депутат заявила, что решения Министерства здравоохранения могут негативно сказаться на дальнейшем развитии отрасли.

Речь идет о приказе Минздрава №103 от 1 октября 2025 года, согласно которому томотерапия была исключена из перечня высокотехнологичной медицинской помощи и переведена на другую модель финансирования.

«Своим приказом Министерство здравоохранения исключило томотерапию из перечня высокотехнологичной помощи и перевело ее на модель стационарного финансирования через механизм клинико-затратных групп. При этом тариф за один сеанс был снижен в 4,5 раза», — сказала она.

По её мнению, такие изменения могут привести к рискам для пациентов и инвесторов.

«Вследствие этих решений ежегодно под угрозу может быть поставлена жизнь до 600 граждан. Кроме того, существует риск ослабления доверия со стороны стратегических инвесторов», — отметила депутат.

В своем депутатском запросе Нургуль Тау предложила правительству принять ряд конкретных мер. В частности, вернуть томотерапию в перечень высокотехнологичной медицинской помощи, восстановить возможность получения такого лечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также пересмотреть тарифы на лечение, чтобы они соответствовали реальным затратам и международным стандартам финансовой отчетности.

Депутат также попросила поручить профильным ведомствам выработать решения, которые позволят сохранить и развивать сектор ядерной медицины в Казахстане.