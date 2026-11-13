Тонны осетровых, икра и туши редких животных: что изъяли в Мангистау

Более 1,4 тонны осетровых рыб, осетровая икра и десятки туш диких животных – таков итог природоохранных рейдов в Мангистауской области за десять месяцев 2026 года. За это же время к ответственности привлекли 712 человек.

Как сообщает Polisia.kz, за отчетный период в регионе зарегистрировали 48 уголовных правонарушений, связанных с незаконной охотой, рыболовством и другими экологическими нарушениями.

Основная часть административных материалов касается охоты и рыбалки. Так, полицейские составили 550 протоколов за нарушение правил охоты, еще 109 – за незаконное рыболовство. Кроме того, 53 человека привлекли к ответственности за нарушение правил благоустройства.

Во время рейдов из незаконного оборота изъяли 31 тушу сайгака, две туши оленя, одну тушу архара и шесть тушек джейранов. Отдельную часть изъятого составили водные биоресурсы: более 1 409 килограммов осетровых видов рыб и свыше 18 килограммов осетровой икры.

Природоохранные рейды в регионе продолжаются. Полицейские заявляют, что работа направлена на пресечение незаконной охоты и рыболовства, а также защиту природных ресурсов.