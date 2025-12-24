После российских ударов по порту "Южный" в Одесской области в Чёрное море попали тонны растительного масла, что привело к экологическому ущербу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. У берегов Одесса обнаружены масляные пятна и погибшие птицы. Об этом сообщили местные власти и Офис Генерального прокурора Украины.

По данным украинской стороны, 20 декабря в порту "Южный" после обстрела загорелись 13 контейнеров с мукой и растительным маслом. Первые сутки после удара порт находился под постоянными атаками, из-за чего работы по локализации утечки велись лишь в короткие паузы между воздушными тревогами. За это время масляная плёнка распространилась в прибрежных водах.

В Администрация морских портов Украины сообщили, что акваторию поэтапно перекрыли защитными заграждениями. Сейчас к ликвидации последствий привлечены специализированные суда, которые собирают масляную плёнку с поверхности воды. Работы продолжаются.

Тем временем на побережье местные жители спасают пострадавших птиц. Директор Одесский зоопарк Игорь Беляков обратился к одесситам с просьбой приносить пернатых, испачканных в масле, в зоопарк. По его словам, птиц отмывают, сушат, кормят и после реабилитации выпускают в природу. Уже доставлены десятки пострадавших особей, в том числе большой нырок и нырок-красношейка.

Власти Украины отмечают, что Россия в последние недели систематически обстреливает Одессу, нанося удары по портовой и энергетической инфраструктуре. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что такие атаки направлены на ограничение доступа Украины к морю и блокирование прибрежных регионов.