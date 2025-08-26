В этом году жители Костаная несколько раз оставались без холодной воды из-за постоянных аварий на сетях ГКП "Костанай-Су". Некоторые места поломок горожане знают наизусть, потому что промежуточных ремонтов хватает ненадолго. В водоснабжающей организации говорят, что водопропускные трубы и канализационные коллекторы настолько устарели, что давно нужна полная замена. Но масштабные обновления требуют огромных вложений на десятки миллиардов тенге. Жители возмущены тем, что им приходится регулярно сидеть без воды из-за постоянных ремонтов, но ситуация с инфраструктурой не улучшается, а глобальные ремонты снова ударят по их карманам в виде тарифа, передает корреспондент BAQ.kz.

Копают зимой и летом

О том, что аварий на сетях ГКП "Костанай-Су" стало больше не скрывают в самом предприятии. Только этим летом водники зафиксировали более 15 поломок. В основном на канализационных коллекторах. Одним из мест, которое "копают почти все лето", как утверждают жители, находится в самом центре Костаная по ул. Баймагамбетова в районе университета. Этой весной здесь несколько дней устраняли аварию и на коллекторе, и на тепловых сетях. Авария была настолько серьезной, что пришлось перекрыть обе полосы движения несмотря на то, что улица Баймагамбетова является одной из самых оживленных. Это вызвало большие неудобства, как для всех.

"Ремонты идут просто бесконечно. Копают и копают в одном и том же месте, а толку ноль! Как сидели без воды регулярно, так и сидим. Неужели нельзя сделать так, чтобы забыть про этот участок?" - возмущается жительница дома по ул. Баймагамбетова,170 Надежда Кох.

Участок этот настолько знаковый в плане постоянных раскопок и переделок, что ситуацию с ним даже комментировал аким Костаная. Он признал, что его нужно капитально переделывать.

"Коммуникации в этом месте очень старые. Они лежат уже по 60-70 лет, хотя средний срок службы всего 25 лет. Представляете, насколько они превысили свои возможности? Этот участок нужно полностью реконструировать - менять трубы холодного отведения, теплоснабжения, коллектор, а потом еще асфальт перекладывать. Это очень большие средства", - сообщал еще весной этого года аким Костаная Марат Жундубаев.

Он уточнял, что сначала нужно подготовить всю документацию по ремонту, а потом приступать к поиску финансирования. Однако за все лето средства на полную замену коммуникаций и асфальта на этом участке так и не нашлись. И что будет с коммуникациями, которые уже в два с половиной раза превысили свой срок эксплуатации, в разгар морозов, если они рвутся чуть ли не каждую весну и лето, страшно даже представить.

Это не единственная головная боль коммунальщиков и местных властей. Таких хлипких мест, как в центре Костаная, так и на его окраинах очень много.

Дачи утонули в нечистотах

Одно из них "рвануло" совсем недавно - в середине августа. В районе КСК Костаная, расположенного в восточной части города произошел порыв на главной канализационно-насосной станции (ГКНС), которую обслуживает ГКП "Костанай-Су". Вырвавшиеся наружу фекалии затопили садовое общество "Энергетик". В отходах оказались более 20-ти дачных участков. На некоторых из них люди живут все лето. Они назвали сложившуюся ситуацию экологической катастрофой.

"Конечно главная КНС здесь была всю жизнь, и канализационный стоки время от времени подтапливали дачи, но они были более чистыми что ли. В этот раз вот просто сплошные фекалии, грязь. И все это попало на огороды людей", - рассказал председатель СО "Энергетик" Денис Васкевич.

У некоторых дачников нечистоты почти полностью уничтожили урожай, у других зашли в домики.

"Мы еще, например, не успели выкопать даже картошку, а основная масса фекалий ее затопила! Ну ладно она под землей, но все равно вода же и туда просочилась. А что говорить об огурцах и помидорах?" - возмущается дачница Елена Беляк.

Другие дачники рассказали, что у них погибли куры, затопило погреба, скважины с чистой водой. Благо есть колодец, но он расположен за полтора километра.

В ГКП "Костанай-Су" сообщили, что сразу же направили на место аварии откачивающие машины, подвезли песок и щебень, чтобы благоустроить оказавшуюся под сточными водами территории. По словам дачников, все перечисленные мероприятия, по сути, свели к тому, что фекалии оказались на обочине главного проезда.

Что касается возмещения ущерба, то дачников заверили, что возместят его в соответствии с действующим законодательством.

"Это означает, что все пострадавшие должны написать письменное обращение, указать, что произошло, что затопило, указать свои данные. Каждое обращение будет рассмотрено, вопросы о возмещении вреда будут решаться индивидуально по каждому дачнику", - разъяснили в ГКП "Костанай-Су".

На днях мы побывали в СО "Энергетик". Земля уже высохла, но на главном проезде еще идут ремонтные работы, у главного входа гудит экскаватор, вдоль улиц ездит трактор. Накопитель с нечистотами расположен совсем рядом. Скорее всего насосная станция не справилась с ними, и они потекли вдоль дач. Больше всего пострадали дачные домики, расположенные ближе к въезду.

Локальные ремонты и глобальные замены

Что касается причин серьезной аварии на главной канализационной насосной станции предприятия, то конкретно их пока не назвали. Но постоянно твердят о том, что большая часть сетей, включая два канализационных коллектора, давно отслужили свои сроки. Один из них самотечный коллектор, который проходит под двумя улицами - Соколовской и Комаровой начали частично менять в этом году, что вновь привело к неудобствам. Люди жаловались, что раскопки ведут близко к домам и боятся обрушений земли. В горводоканале отвечают: трубы лежат больше полувека, менять их нужно в любом случае, хотя бы частично. Общая стоимость работ на двух улицах почти 250 млн тенге.

Еще один самотечный канализационный коллектор, расположенный по улицам Лермонтова и Заводской тоже отслужил свой срок и его меняют почти за 140 млн тенге.

Кроме этого, предприятие меняет в этом году водопровод диаметром 300 мм, проложенный еще в 1963 году. Он расположен на пересечении улиц Каирбекова-Курганская. Стоимость работ больше 160 млн тенге.

Больше полувека эксплуатируются и два других водопровода - по улице Сибирской в границах Абая-Джамбула и по улице Пролетарской. В этом году их тоже должны полностью заменить, на что выделено почти 100 млн тенге.

На предприятии добавляют, что перечисленные ремонты безусловно важны, но на балансе горводоканала очень много коммуникаций - в разы больше, чем тех, что ремонтируются. По данным ГКП "Костанай-Су", на их балансе сейчас находится больше 600 километров труб, подающих питьевую воду и больше 500 километров труб водоотведения. Плюс почти 15 000 канализационных колодцев и 7 500 водопроводных колодцев. Только за первое полугодие этого года количество водопроводных сетей увеличилось почти на 5 км, канализационных - почти больше, чем на 30 км. Сети добавились за счет инвестиционной программы, разработанной на 2022-2026 годы. Почти все это коммунальное оборудование работает на износ, ведь ежедневно услугами предприятия пользуется несколько сотен тысяч абонентов.

Так что проводимые в этом году реконструкции, замены и ремонты, несмотря на неудобства, которые они приносят жителям, все равно относятся к локальным переделкам. На глобальное обновление нужно куда больше времени и средств, над поиском которых сейчас работают в горводоканале.

"Канализационные стоки из Костаная уходят по трем ниткам, которые были проложены еще в 50-е годы прошлого века. Две из них на данный момент находятся в аварийном состоянии. В связи с чем недавно мы подали заявку в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального сектора", - сообщил директор ГКП "Костанай-Су" Казбек Шалабаев.

Общая стоимость проекта почт 10 млрд тенге. За эти деньги планируют частично обновить коллекторы на протяжении 14 километров. Детали проекта пока не обсуждались, так как вопрос о финансировании еще не решен. Но уже известно, что он будет реализовываться через выпуск облигационных займов. Это означается, что деньги выделят из республиканского бюджета и часть процентной ставки, предусмотренной по займу будет субсидироваться.

"Пока что мы ждем утверждения правил по этому проекту, чтобы объявить тендер и найти подрядчика", - рассказал на недавней встрече с монополистами заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Ильяс Елемисов.

Доходы и расходы

При этом он отметил, что в этом году "Костанай-Су" получило дополнительный доход за счет тех потребителей, которые не экономят на воде и оплачивают ее по повышенному тарифу. Напомним, что не так давно был введен дифференцированный тариф на потребление холодной воды. Это означает, что предприятие установило норму потребления на человека по фиксированной оплате, расход воды выше этой нормы оплачивается по более высокому тарифу. Это позволило собрать водоснабжающему предприятию Костаная 200 млн тенге с населения. По данным монополиста, эти деньги он потратил на ремонт сетей, хотя сумма с учетом устаревших коммуникаций - капля в море.

Незначительный прирост дохода произошел и за счет расширения города и появления новых жильцов в активно застраивающихся микрорайонах. Однако все это не позволяет решить проблему глобально устаревших канализационных сетей и сетей холодного водоснабжения. Основная причина в том, что население и так платит по очень сниженному тарифу за подаваемую в дома питьевую воду. Водоотведение для потребителей также субсидируется.

"Тариф на водоснабжение для населения на 50% ниже, а на услуги канализации тоже ниже почти в два раза себестоимости. В связи с этим основная нагрузка - на бюджетных организациях. Мы проанализировали динамику тарифа за последние три года. В 2023-ом средний тариф за услуги ГКП "Костанай-Су" составлял около 2000 тенге, в 2024 - 1600 тенге, а в 2025 - около 1500 тенге", - сообщил заместитель руководителя антимонопольного ведомства области Ильяс Елемисов.

Постепенное снижение тарифа для бюджетных организаций он объяснил так: несмотря на то, что тариф для них в разы выше, чем для населения, бюджет вкладывает дополнительные значительные средства в предприятие. По разным оценкам сумма годовых вливаний в ГКП "Костанай-Су" составляет около 5 млрд тенге.

Но, как видим, все это не спасает от постоянных аварий и даже локальных экологических катастроф, какой стала для дачников недавняя история с разливом фекалий.

Горводоканал возлагает большие надежды на проект стоимостью 10 млрд тенге, который позволит значительно улучшить водоотведение для города. Однако несмотря на то, что он заявлен в рамках "Национального проекта" и субсидируется из республиканского бюджета, на потребителях он тоже отразится. И хотя в ДКРЕМ назвали эту сумму незначительной - тариф на водоотведение в случае одобрения заявки планируют повысить для населения менее, чем на 10% - многим он ударит по карманам. Но главное. Если уже платить за тариф, то люди хотят, чтобы сети работали без перебоя и им не приходилось по несколько раз за лето сидеть без холодной и горячей воды.

Напомним, недавно теплоснабжающая организация города ГКП "ТКЭК" тоже отчитывалась о проделанной работе и тоже сетовала на большую изношенность сетей. В этом году компания тоже обновляет трубы, котлы, печи и тоже не без повышения тарифа. КТЭК запросила повышения на более, чем 40%, однако на днях стало известно, что ДКРЕМ существенно сократил эту цифру для потребителей до 7,8%. Но и это повышение жители назвали значительным, предугадав, что по традиции за поднятием стоимости на одну коммунальную услугу следует и рост на другую.

