Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана представило ТОП-10 ключевых экологических итогов 2025 года, подчеркнув главные достижения и инициативы в области охраны природы, сохранения биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов, передает BAQ.KZ.

1. Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" сегодня стала важным инструментом в формировании ответственного отношения граждан к окружающей среде. Она объединяет усилия государства и общества для улучшения санитарного состояния населённых пунктов и решения экологических проблем.

В рамках инициативы по всей стране проведено 1 294 экологических мероприятия. Среди них — акции по уборке территорий, посадке деревьев и просветительские проекты, такие как "Киелі мекен", "Таза аймақ", "Таза аула", "Чистые берега", "Мөлдір бұлақ", "Мен зерттеушімін", "Тапқыр зерттеуші", "Табиғатты аяла", "Всеказахстанский день посадки деревьев", а также международные акции — "Час Земли" и World Clean Up Day, Международный день птиц и др.

По итогам проведённых мероприятий собрано более 844 тысяч тонн отходов, очищено свыше 1,1 млн гектаров территории. В экологических акциях приняли участие свыше 6,4 млн человек, включая более 781 тысячи волонтёров.

Для вовлечения граждан запущен чат-бот @TazaQazBot: поступило 25 тыс. обращений, из них 23,6 тыс. выполнены, что подтвердило его эффективность как инструмента обратной связи.

2. Расширение особо охраняемых зон (ООПТ). В стране созданы новые заповедные зоны, включая региональный парк "Мерке" площадью 86 тыс. кв. га. Расширение сети ООПТ является приоритетным направлением государственной политики по сохранению экосистемы и биоразнообразия. Важным шагом стало открытие института по охране экосистем и биоразнообразия на базе университета им. Аль-Фараби при содействии Германии.

3. Программы реинтродукции редких животных, включают возвращение исчезнувших видов животных: тигров, куланов и лошадей Пржевальского в эко-систему страны. В рамках программы созданы специальные условия для адаптации животных, мониторинг популяций, охрану от браконьерства и научные исследования.

4. Поручение по посадке 15 млн деревьев в населённых пунктах выполнено в полном объеме (в период 2021–2025 годы высажено 18,1 млн деревьев). Совместно с акиматами областей, будут продолжены эти работы, а с акцентом на озеленении районных центров и сельских населенных пунктов, а также начало работы по созданию зеленых зон вокруг крупных населенных пунктов.

Продолжается реализация поручения Главы государства по посадке 2 млрд сеянцев. Всего за 2021-2025 годы высажено 1,5 млрд сеянцев. В следующем году планируется высадить более 208 млн. штук сеянцев.

Всего в стране в 2025 году посажено 335,6 млн деревьев.

5. Отдельным важным направлением лесной политики является борьба с опустыниванием в Приаралье и на Каспии. С 2021 по 2025 годы на осушенном дне Аральского моря проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тыс. га. Работы будут продолжены и в следующем году.

В Казалинске построен питомник мощностью 3 млн сеянцев в год, дополнительно строится новый питомник непосредственно на осушенном дне, создан филиал КазНИИЛХА в Кызылординской области, принимаются меры по созданию природного резервата "Арал орманы" на площади свыше 1,3 млн га.

6. По итогам 2025 года достигнута положительная динамика — по сравнению с 2022 годом объёмы нормативных выбросов по крупнейшим предприятиям страны снизились на 148 тыс. тонн, или 7,2%.

Снижение эмиссий достигается за счёт перехода на комплексные экологические разрешения с внедрением наилучших доступных технологий. В рамках проводимой реформы утверждены 20 справочников НДТ, уже выданы 11 КЭР (комплексных экологических разрешений) предприятиям различных отраслей, ещё 22 заявки находятся на рассмотрении.

Существенную роль в прозрачности данных и контроле играют автоматизированные системы мониторинга (АСМ). На сегодня из 78 установленных на предприятиях 74 передают данные о загрязнении воздуха в режиме реального времени. За нарушение требований по установке АСМ в 2024–2025 годах к административной ответственности привлечены 43 предприятия, сумма штрафов составила 24,3 млн тенге.

В рамках экологического контроля в целом по стране в этом году департаментами экологии проведено 899 проверок, выявлено 2540 нарушений, вынесено 2285 штрафов на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

7. Глобальные инициативы по сокращению количества нового метана. Казахстан, как сторона Парижского соглашения и участник Рамочной конвенции ООН по изменению климата, взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года.

На сегодня, Правительством одобрен Обновлённый национальный вклад (ОНУВ-3.0), предусматривающий сокращение выбросов на 17% к 2035 году.

С октября текущего года разрешены реализации углеродных офсетов на землях государственного лесного фонда, что создаёт новые возможности для участия бизнеса и лесного хозяйства в достижении климатических целей.

В октябре Банк развития Казахстана получил аккредитацию Зелёного климатического фонда (ЗКФ), что открыло возможности для реализации "зелёных" проектов.

На СОР 30 в г. Белен Казахстан был отобран для получения трёхлетней поддержки по страновой программе Коалиции по чистому воздуху и климату для реализации 3-5 приоритетов по сокращению выбросов и оказания технической помощи.

Также объявлен запуск инициативы по созданию 14 национальных климатических платформ при поддержке ЗКФ, включая Казахстан.

8. Управление твердыми бытовыми отходами. Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн. тонн коммунальных отходов. Уровень переработки в 2024 году составил 25,8%, в 2025 году этот показатель вырос до 28,6%.

Так, в рамках механизма льготного финансирования проектов из средств утильсбора одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из них 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд. тенге (всего предусмотрено 185 млрд. тенге.) Это и мусоровозы, сортировка, и переработка отходов.

Реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов к 2030 году.

Продолжается системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. В рамках рейдов совместно с органами внутренних дел выявлено более 3 тысяч нарушений. Также, космический мониторинг в текущем году выявил 3 827 свалок, из которых уже ликвидировано 3 464 или 91%. По сравнению с 2018 годом количество свалок сократилось на 45 %, что говорит о положительной динамике.

Вместе с тем, планируется строительство 3 мусоросжигательных заводов в городах Астана, Алматы и Шымкент в рамках подписанных инвестсоглашений на сумму - 293 млрд. тенге со сроком строительства – 2-3 года.

В текущем году, нами разработана Концепция управления отходами, предусматривающая их инвентаризацию, оцифровку и мониторинг всех процессов.

9. Усилена защита лесов от пожаров. В 2025 году приобретено 355 противопожарной техники для лесных и природоохранных учреждений, дополнительно в первом квартале 2026 года будет поставлено 697 ед. противопожарной техники. Оснащение техникой и оборудованием лесхозов в 11 регионах страны следующем году будет завершена.

Внедрена система раннего обнаружения на площади 1,6 млн. га. с доведением до 2,2 млн га. общей площадью покрытой системой. В следующем году система будет масштабирована. Таким образом, до конца 2026 года системой в общем будут охвачены 5,4 млн га наиболее горимых лесов страны.

10. Цифровые проекты в сфере экологии и управления природными ресурсами. Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов – многофункциональная цифровая платформа, реализованная по принципу "единого окна", которая обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре экологического фонда и полное взаимодействие между государственными органами, природопользователями и общественностью. Она позволила сформировать целостную и актуальную картину экологической ситуации в стране, на ее основе можно прогнозировать экологические риски, предупреждать кризисы и принимать обоснованные управленческие решения.