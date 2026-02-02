Топ-5 городов Казахстана, где жители чаще всего обращаются в ЦОН
Сегодня, 17:19
119Фото: Из открытых источников
Госпоркорация "Правительство для граждан" подвела итоги работы Центров обслуживания населения. За 2025 год операторы ЦОН очно оказали более 13 миллионов услуг, передает BAQ.KZ.
В топ-5 городов по количеству услуг, оказанных офлайн, вошли Алматы – здесь оказано более 2 млн услуг, на втором месте Астана - 1,2 млн услуг, затем идет Туркестанская область – 1,1 млн услуг, Шымкент – 1 млн услуг и замыкает пятерку Алматинская область – 860 тысяч услуг.
