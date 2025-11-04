ТОП-5 самых массовых видов спорта в Казахстане
Об этом сообщили в Правительстве
Футбол, волейбол, баскетбол, а также марафоны и массовые забеги входят в ТОП самых популярных среди населения видов спорта, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"В ТОП самых популярных среди населения видов спорта входят футбол, волейбол, баскетбол, а также марафоны и массовые забеги.
В целях развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в стране ежегодно проводится более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня", - сказал министр.
По его словам, особое внимание в стране уделяется детско-юношескому спорту. В школах функционирует более 53 тысяч спортивных секций, где систематически занимаются около 1,4 миллиона детей.
Более 486 тысяч учащихся посещают свыше 3600 внеклассных спортивных секций на базе школ и внешкольных учреждений.
Кроме того, в 912 детско-юношеских клубах по месту жительства занимаются 298 тысяч детей.
В стране действуют 521 детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) с общим охватом свыше 406 тысяч спортсменов.
