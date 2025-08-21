Меркенский районный суд рассмотрел дело по нарушению законодательства в сфере транспортировки нефтепродуктов, передает BAQ.KZ.

Гражданин Республики Беларусь был обвинён в незаконной перевозке дизельного топлива через государственную границу без необходимых сопроводительных документов.

Согласно данным дела, в августе 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Сыпатай" Меркенского района сотрудники пограничной службы остановили транспортное средство марки "FIAT", за рулём которого находился гражданин А. Он перевозил 40 литров дизельного топлива из Республики Казахстан в Кыргызстан, не оформив соответствующие накладные.

В ходе судебного разбирательства, обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Прокурор поддержал предложение привлечь его к административной ответственности по части 5 статьи 283-1 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф с конфискацией незаконно перевозимых товаров.

Суд признал действия гражданина Беларуси противоправными, наложив на него штраф в размере 78 тыс. тенге и конфисковав незаконно транспортированное топливо в пользу государства.

При этом постановление суда пока не вступило в законную силу, и стороны имеют право на обжалование решения.