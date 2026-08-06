Топливный кризис вынудил Россию вернуть бензин низких экологических классов

Правительство России до 1 июля 2027 года разрешило производство и продажу бензина экологических классов К2–К4 («Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»). Об этом сообщило Министерство энергетики РФ. Одновременно отменено ранее принятое решение, которое позволяло до конца 2026 года выпускать бензин класса К5 с повышенным содержанием серы. Теперь на автозаправочных станциях экологический класс топлива должен указываться в доступной для потребителей форме.

В Минэнерго подчеркивают, что мера носит временный характер и принята для стабилизации внутреннего рынка. Ведомство рассчитывает, что расширение перечня разрешенных экологических классов позволит увеличить объемы бензина, снизить риск перебоев с поставками и обеспечить устойчивое топливообеспечение страны. Решение принято на фоне продолжающегося топливного кризиса, который, по данным российских властей, затронул большинство регионов страны.

В министерстве связывают необходимость послаблений с изменением логистических цепочек, технологическими ограничениями нефтеперерабатывающих заводов и сохраняющимся дефицитом топлива. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в отдельных регионах, где сети АЗС начали снижать цены, в других субъектах России ограничения на продажу топлива сохраняются, а стоимость бензина остается выше докризисного уровня.