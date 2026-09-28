Торехан Сабырхан отправил иракского боксера в нокаут на Азиаде
28 Сентября 2026, 11:51
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28 Сентября 2026, 11:5128 Сентября 2026, 11:51
160Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в полуфинал Азиатских игр, которые проходят в японских городах Аичи и Нагое.
В четвертьфинальном поединке весовой категории до 70 кг Сабырхан встретился с представителем Ирака Али Касимом Хамдамом Аль-Сарраи.
Казахстанец уверенно провел бой и отправил соперника в нокаут уже в первом раунде, одержав досрочную победу.
В результате Торехан Сабырхан вышел в полуфинал Азиады-2026 и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
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