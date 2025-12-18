По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 18 декабря курс доллара составил 513,55 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 0,15 тенге.

На фоне биржевых торгов в обменных пунктах страны сформировались собственные курсы покупки и продажи валют. В среднем доллар покупают по цене от 514 до 516,4 тенге, а продают в диапазоне от 516,8 до 518,9 тенге.

Курс евро в обменниках составляет 602–604 тенге при покупке и 609–612 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,25–6,46 тенге, продают — по 6,55–6,80 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах могут отличаться в зависимости от региона и меняться в течение дня с учетом ситуации на валютном рынке.