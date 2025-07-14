Вместо запланированного на 14 июля введения ответных тарифов на американские товары, Брюссель дал администрации Дональда Трампа дополнительный временной "период тишины", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это решение позволит оценить, реально ли достичь компромисса по таможенным спорам до конца лета.

По данным агентства Reuters, ряд стран ЕС — во главе с Германией — выступил против преждевременного повышения пошлин, опасаясь, что это подорвет ход переговоров. При этом фон дер Ляйен напомнила, что Трамп угрожал ввести 30‑процентные сборы против Европы с 1 августа, что может серьезно нарушить трансатлантические логистические цепочки и ударить по бизнесу и потребителям с обеих сторон Атлантики.

Тарифы — это налоги. Они подпитывают инфляцию, создают неопределенность и препятствуют экономическому росту. Мы будем продолжать строить прочные торговые партнерства по всему миру, — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Параллельно президент Франции Эмманюэль Макрон призвал активизировать переговоры и параллельно готовить "надёжные контрмеры" на случай, если соглашение с Вашингтоном не будет достигнуто до 1 августа. В противном случае, по его словам, Европа готова "ответить симметрично" новым пошлинам США.