В Западно-Казахстанской области выявлено нарушение законодательства о торговле: местная сеть магазинов незаконно требовала с поставщика 10% от стоимости социально значимого продукта — сливочного масла, передает BAQ.KZ.

Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО провёл проверку после поступления информации о нарушении. Специалисты установили, что в договоре поставки предприниматели включили обязательство выплатить торговой сети 10% от стоимости продукции, несмотря на то, что сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров.

Закон "О регулировании торговой деятельности" разрешает начисление вознаграждения только до 5% и исключительно на товары, не относящиеся к социально значимым. Для таких продуктов любая дополнительная плата запрещена.

В целом за 2025 год Департамент возбудил 192 административных дела в отношении субъектов предпринимательства, демонстрируя строгий контроль за соблюдением правил торговли и ценовой политики.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту прав потребителей и недопущение злоупотреблений на рынке социально значимых товаров.