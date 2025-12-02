Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
В Западно-Казахстанской области выявлено нарушение законодательства о торговле: местная сеть магазинов незаконно требовала с поставщика 10% от стоимости социально значимого продукта — сливочного масла, передает BAQ.KZ.
Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО провёл проверку после поступления информации о нарушении. Специалисты установили, что в договоре поставки предприниматели включили обязательство выплатить торговой сети 10% от стоимости продукции, несмотря на то, что сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров.
Закон "О регулировании торговой деятельности" разрешает начисление вознаграждения только до 5% и исключительно на товары, не относящиеся к социально значимым. Для таких продуктов любая дополнительная плата запрещена.
В целом за 2025 год Департамент возбудил 192 административных дела в отношении субъектов предпринимательства, демонстрируя строгий контроль за соблюдением правил торговли и ценовой политики.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту прав потребителей и недопущение злоупотреблений на рынке социально значимых товаров.
