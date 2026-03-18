Глава государства принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева и заслушал отчет о состоянии и перспективах развития отрасли, передает BAQ.kz.

В ходе встречи Арман Шаккалиев доложил, что торговля остается одним из ключевых драйверов экономики Казахстана.

«По итогам 2025 года торговля формирует около 19% валового внутреннего продукта. Объем инвестиций в отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9% и достиг 80,3 трлн тенге», - сообщил министр.

Отдельное внимание было уделено развитию электронной торговли.

«По итогам 2025 года объем электронной торговли составил 3,9 трлн тенге, или 15% розничного товарооборота. В стране сформирована сеть из 10 логистических центров, также ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы», - отметил Шаккалиев.

Министр также проинформировал о мерах по поддержке экспорта и укреплению внешнеэкономических позиций страны.

«Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг достиг 41 млрд долларов. Существенно расширена финансовая поддержка экспортеров: страховая емкость увеличена до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза», - подчеркнул он.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

«За время функционирования ЕАЭС устранено 69 из 70 торговых барьеров. По итогам переговоров учтены позиции Казахстана, включая предоставление квот для отечественных предприятий на ввоз отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин», - сообщил министр.

По итогам встречи Президент поставил перед министерством ряд стратегических задач.

Глава государства поручил сформировать экосистему современной торговли, создать условия для роста отечественного производства, обеспечить защиту прав потребителей, а также усилить экспортный потенциал и продвижение экономических интересов Казахстана на внешних рынках.