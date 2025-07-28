"Основная цель двусторонних переговоров — довести объём взаимной торговли до 10 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели предусмотрены конкретные меры, включая реализацию инвестиционных проектов, развитие глубокой переработки и логистической инфраструктуры. Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнёров Казахстана, а также в число основных инвесторов. В 2024–2025 годах объём инвестиций из Турции составил около 5 млрд долларов, в то время как казахстанские вложения в экономику Турции превысили 2 млрд долларов. На территории Казахстана функционирует свыше 3500 предприятий с участием турецкого капитала. Из них 78 проектов уже запущены, ещё 39 находятся на стадии реализации. Общая стоимость этих проектов исчисляется в миллиардах долларов", - отметил экономист Бауыржан Ыскаков.

По его словам, в ходе визита планируется углубление сотрудничества по пяти ключевым направлениям: экономика и инвестиции, транспорт и логистика, энергетика и горнодобывающая промышленность, образование, наука и культура, а также оборона и безопасность.

Экономика и инвестиции

– Увеличение объёмов торговли;

– Расширение экспорта в страны СНГ;

– Развитие глубокой переработки и кластерного производства (углехимия, нефтехимия, агропереработка);

– Переговоры по новым инвестиционным проектам в тепличной отрасли, логистике и фармацевтике.

Транспорт и логистика

– Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута;

– Укрепление альтернативного коридора по маршруту Китай – Казахстан – Каспий – Турция с выходом в Европу;

– Обсуждение упрощения таможенных процедур, увеличения морского и воздушного сообщения, а также интермодальной координации.

Энергетика и горнодобывающая промышленность

– Увеличение экспорта урана и других энергетических ресурсов в Турцию;

– Рассмотрение совместных проектов с учётом интереса Турции к атомной энергетике;

– Сотрудничество в таких инновационных отраслях, как возобновляемая энергия, энергосбережение и производство аккумуляторов.

Образование, наука и культура

– Расширение программ обмена студентами и научными сотрудниками;

– Реализация совместных научно-технических проектов;

– Укрепление культурного влияния между тюркоязычными странами.

Оборона и безопасность

– Углубление сотрудничества в сфере военной разведки, обороны и безопасности;

– Соглашения о совместном производстве турецких дронов в Казахстане;

– Расширение протоколов по обеспечению региональной безопасности.