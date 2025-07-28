"Основная цель двусторонних переговоров — довести объём взаимной торговли до 10 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели предусмотрены конкретные меры, включая реализацию инвестиционных проектов, развитие глубокой переработки и логистической инфраструктуры. Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнёров Казахстана, а также в число основных инвесторов. В 2024–2025 годах объём инвестиций из Турции составил около 5 млрд долларов, в то время как казахстанские вложения в экономику Турции превысили 2 млрд долларов. На территории Казахстана функционирует свыше 3500 предприятий с участием турецкого капитала. Из них 78 проектов уже запущены, ещё 39 находятся на стадии реализации. Общая стоимость этих проектов исчисляется в миллиардах долларов", - отметил экономист Бауыржан Ыскаков.
По его словам, в ходе визита планируется углубление сотрудничества по пяти ключевым направлениям: экономика и инвестиции, транспорт и логистика, энергетика и горнодобывающая промышленность, образование, наука и культура, а также оборона и безопасность.
Экономика и инвестиции
– Увеличение объёмов торговли;
– Расширение экспорта в страны СНГ;
– Развитие глубокой переработки и кластерного производства (углехимия, нефтехимия, агропереработка);
– Переговоры по новым инвестиционным проектам в тепличной отрасли, логистике и фармацевтике.
Транспорт и логистика
– Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута;
– Укрепление альтернативного коридора по маршруту Китай – Казахстан – Каспий – Турция с выходом в Европу;
– Обсуждение упрощения таможенных процедур, увеличения морского и воздушного сообщения, а также интермодальной координации.
Энергетика и горнодобывающая промышленность
– Увеличение экспорта урана и других энергетических ресурсов в Турцию;
– Рассмотрение совместных проектов с учётом интереса Турции к атомной энергетике;
– Сотрудничество в таких инновационных отраслях, как возобновляемая энергия, энергосбережение и производство аккумуляторов.
Образование, наука и культура
– Расширение программ обмена студентами и научными сотрудниками;
– Реализация совместных научно-технических проектов;
– Укрепление культурного влияния между тюркоязычными странами.
Оборона и безопасность
– Углубление сотрудничества в сфере военной разведки, обороны и безопасности;
– Соглашения о совместном производстве турецких дронов в Казахстане;
– Расширение протоколов по обеспечению региональной безопасности.
"Этот официальный визит станет этапом вывода стратегического партнёрства между Казахстаном и Турцией на новый уровень. Кроме того, он представляет собой конкретный шаг по усилению политического и культурного влияния тюркского мира, а также укреплению способности координировать общие интересы на международной арене. Подписываемые соглашения усилят интеграционный потенциал двух стран и могут оказать существенное влияние на региональную экономику и геополитическую ситуацию", — сказал экономист Бауыржан Ыскаков.
Напомним, ранее мы писали о том, что этот визит может ознаменовать собой начало нового прагматичного и политического этапа в казахско-турецких отношениях.