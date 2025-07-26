29 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправится с официальным визитом в Турцию. Этот визит может ознаменовать собой начало нового прагматичного и политического этапа в казахско-турецких отношениях, сообщает BAQ.KZ.

По мнению политолога Жаната Момынкулова, нынешний визит направлен не только на укрепление двустороннего сотрудничества, но и на углубление интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Основываясь на исторических, культурных и стратегических связях между двумя странами, визит может вывести на повестку дня новые направления партнерства, способные повлиять на региональный баланс. После недавнего кипрского кризиса стало заметно, что турецкие эксперты выражали недовольство в адрес братских стран Центральной Азии. В этой связи казахстанская дипломатия должна прилагать особые усилия для сохранения единства тюркских государств.

"Роль Турции в международной политике, а также её военный и политический вес весьма значительны", - отметил политолог.

Углубление стратегического партнёрства

Турция — важный экономический и культурный партнёр Казахстана. Стратегическое партнёрство было официально оформлено в 2009 году и в последние годы активно развивается в сферах оборонной промышленности, энергетики и логистики.

По словам политолога, в условиях современных вызовов возрастает и значение сотрудничества в области военной безопасности.

"Турция – один из ключевых региональных партнёров Казахстана в обеспечении геополитического баланса. В рамках визита могут быть обсуждены направления стратегического сотрудничества на высоком уровне и заключены новые соглашения", - отметил Момынкулов.

К каким результатам приведет визит

Согласно мнению эксперта, основные темы переговоров между Токаевым и Эрдоганом будут следующими. Так в области торговли и инвестиций в 2023 году товарооборот между странами достиг 5 млрд долларов США. Цель — увеличить этот показатель до 10 млрд. Ожидаются конкретные шаги в этом направлении. В области энергетики и Срединного коридора в центре внимания — расширение маршрута Китай–Казахстан–Азербайджан–Турция, с учётом казахстанских ресурсов и транзитного потенциала Турции. Возможны обсуждения и по Зангезурскому коридору. В оборонной промышленности Казахстан проявляет интерес к турецкому вооружению, особенно к беспилотникам и бронетехнике. Ожидаются конкретные переговоры. В ОТГ и культурной дипломатии обе страны активно участвуют в образовательных, медийных и культурных проектах в рамках Организации тюркских государств. Сотрудничество в этих сферах также может быть уточнено.

Региональная безопасность и геополитика

Жанат Момынкулов связывает важность визита и с региональной геополитической обстановкой.

"Усиление влияния Китая в Центральной Азии, война между Россией и Украиной, нестабильность в Афганистане — на этом фоне скоординированные позиции Казахстана и Турции могут способствовать укреплению региональной безопасности. Особенно важен дипломатический диалог на фоне напряжённости между Россией и Азербайджаном", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев планирует официальный визит в Турцию.