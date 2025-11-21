Географическая удалённость и сложная логистика традиционно ограничивают возможности для полноценного раскрытия торгового потенциала между Казахстаном и Арменией. Тем не менее, сотрудничество между странами продолжается. На каком уровне сейчас находятся торгово-экономические связи и какие возможности открывает для Казахстана и Армении отмена Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению? Об этом – в материале BAQ.KZ.

Торговый оборот между Казахстаном и Арменией

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам 2023 года товарооборот между Казахстаном и Арменией составил 103,7 млн долларов США. Из них экспорт – 35 млн долларов, импорт – 68,7 млн долларов.

В 2024 году объём взаимной торговли достиг 82,9 млн долларов США: экспорт – 36,3 млн долларов, импорт – 46,6 млн долларов.

За первые 8 месяцев 2025 года двусторонняя торговля составила 35,4 млн долларов, что на 37,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт уменьшился на 2,7% и достиг 23,6 млн долларов, а импорт сократился до 11,9 млн долларов, упав на 63,9%.

Что Казахстан экспортирует в Армению

Казахстан остаётся поставщиком товаров повседневного спроса на армянский рынок. В основном из Казахстана в Армению экспортируются:

• табачная продукция – 7,2 млн долларов (доля – 38,9%);

• средства по уходу за волосами – 2,1 млн долларов (11,1%);

• простокваша, йогурт, айран – 782,9 тыс. долларов (4,2%);

• электрические аккумуляторы – 767,8 тыс. долларов (4,1%);

• свинина – 707,5 тыс. долларов (3,8%);

• косметические средства для ухода за кожей и декоративная косметика – 639 тыс. долларов (3,4%);

• туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки и аналогичная продукция – 440,4 тыс. долларов (2,4%).

Армения импортирует в Казахстан ювелирные изделия и алкоголь

Армения поставляет в Казахстан в основном продукцию с высокой добавленной стоимостью – это одно из ключевых отличий двусторонней торговли. Основные импортируемые товары:

• ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгметаллами – 3,3 млн долларов (32,9%);

• крепкие алкогольные напитки – 2,6 млн долларов (25,5%);

• приборы для измерения газа, жидкости или электроэнергии – 562,2 тыс. долларов (5,6%);

• табачные изделия – 538,5 тыс. долларов (5,3%);

• другие продукты питания – 429 тыс. долларов (4,3%);

• лекарственные средства в розничной упаковке – 355,5 тыс. долларов (3,5%);

• табак и его заменители, экстракты и эссенции – 276,5 тыс. долларов (2,7%).

Каков объём инвестиций

По данным Национального банка, с 2005 года по первое полугодие 2025-го общий приток прямых инвестиций из Армении в Казахстан составил 21,8 млн долларов США. Только за период январь–июнь 2025 года показатель достиг 3,1 млн долларов.

В то же время суммарный объём прямых инвестиций Казахстана в Армению с 2005 года по первое полугодие 2025 года составил 57,3 млн долларов.

В Казахстане зарегистрировано более 400 юридических лиц, филиалов и представительств с участием армянского капитала.

Бизнес-форумы укрепили партнёрство

В 2024 году состоялись три казахстанско-армянских бизнес-форума (27–30 марта, Ереван; 9 апреля, Ереван; 26–28 августа, Алматы). Эти площадки способствовали установлению контактов между предпринимателями и заключению ряда соглашений. Среди них:

• открытие центра "TUMO" в Астане – армянского проекта в сфере творческих технологий (будет размещён на базе alem.ai, открытие планируется в 2026 году);

• открытие армянских торговых павильонов в Алматы, Шымкенте и Актобе;

• договорённости об открытии магазинов Duty free в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос".

Важным механизмом развития сотрудничества остаётся Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому взаимодействию. Её 11-е заседание прошло 19 сентября 2025 года в формате видеоконференции.

В ноябре 2023 года в Алматы открылось представительство крупнейшего армянского союза предпринимателей "Манташянц".

"Двусторонняя торговля может вырасти"

Расстояние, сложная транспортная логистика и, как следствие, недостаточная ценовая конкурентоспособность казахстанских товаров по сравнению с российскими – основные факторы, ограничивающие рост торговли.

Однако эксперты отмечают, что отмена Баку ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана открывает новые возможности.