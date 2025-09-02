  • 2 Сентября, 11:09
Торговля Казахстана и Китая достигла рекордных 43 млрд долларов

Китай инвестирует в сельское хозяйство, энергетику и обрабатывающую промышленность Казахстана.

Сегодня, 10:00
АВТОР
BAQ.KZ. Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
103
Фото: BAQ.KZ.

Объём торговли между Казахстаном и Китаем превысил 43 миллиарда долларов и достиг исторического рекорда. Это стало новым этапом в торгово-экономической истории двух стран, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Это очень значительная сумма, поэтому значение торгового и инвестиционного баланса между двумя государствами усилилось. В перспективе этот показатель может достичь 100 миллиардов долларов. В настоящее время китайские инвесторы активно работают в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и обрабатывающей промышленности Казахстана.

В свою очередь Казахстан стремится укрепить свой потенциал в качестве традиционного экспортёра сырья и закрепить позиции на международных рынках. Всё это демонстрирует важные возможности для углубления экономического сотрудничества между двумя странами.

"Казахстан является одним из поставщиков природного урана для Китая. Это направление имеет особую важность для Поднебесной. Кроме того, в энергетической сфере могут быть реализованы новые проекты. Так, появилась информация о том, что третью атомную электростанцию может построить Китай. В июне, во время визита Си Цзиньпина в Казахстан, были подписаны крупные соглашения на общую сумму более 24 миллиардов долларов. Это также подтверждает высокий уровень инвестиционного интереса Китая к Казахстану. Сегодня Китай входит в число крупнейших инвестиционных партнёров нашей страны", – отметил эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков.

Китай сегодня стал для Казахстана важнейшим экономическим партнёром. По словам эксперта, необходимо развивать и другие направления.

"Среди новых приоритетов особую роль играет цифровизация. Казахстан планирует к 2029 году довести ВВП до 450 миллиардов долларов и привлечь дополнительно 150 миллиардов долларов инвестиций. Это очень амбициозные цели, и для их достижения поддержка Китая будет иметь большое значение", – подчеркнул он.

По его словам, в обществе существуют разные взгляды на сотрудничество с Китаем.

"Нельзя сказать, что повсюду отношение исключительно положительное. Внутри общества есть разные мнения о Китае. Существуют синофобия и опасения относительно влияния Китая. Эти вопросы нельзя игнорировать. Поэтому необходимо обеспечивать открытость проектов. Во многих случаях содержание подписанных соглашений не публикуется. Если же договоры будут открыты, вопросов в обществе станет меньше. Причём страхи, связанные с Китаем, свойственны не только Казахстану. Подобные настроения есть у всех соседей Китая. Например, в самой России ходят слухи о том, что Китай может претендовать на земли на Дальнем Востоке", – отметил Сарабеков.

