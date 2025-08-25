В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" правительство продолжает работу по развитию торговли и поддержке малого и среднего бизнеса, передает BAQ.KZ.

За январь–июль 2025 года объём торговли в стране вырос на 8,6%, а инвестиции в отрасль увеличились на 37% и достигли 438 млрд тенге.

"В торговле задействовано более 800 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами свыше 1,5 миллиона казахстанцев", — отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Работа правительства направлена на формирование прозрачных правил ведения бизнеса, развитие внутренней торговли и поддержку выхода казахстанских товаров на внешние рынки.

Эти меры способствуют росту отрасли и укреплению экономического потенциала страны.