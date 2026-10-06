Торговля Казахстана с Афганистаном выросла в 2,4 раза
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Товарооборот Казахстана с Афганистаном за январь–июль 2026 года достиг 581,1 млн долларов, увеличившись в 2,4 раза. Казахстан намерен и дальше расширять торговлю, производственную кооперацию и транспортные связи с Афганистаном, передает BAQ.KZ.
Перспективы сотрудничества обсудили на 8-м заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Казахстан на встрече представил специальный представитель Президента РК по Афганистану Еркин Тукумов.
Участники рассмотрели политическую и экономическую ситуацию в Афганистане, вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также дальнейшее взаимодействие с Кабулом.
Еркин Тукумов отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и заинтересованность Казахстана в их дальнейшем развитии.
Отдельное внимание уделили региональным транспортным коридорам и возможному участию казахстанского бизнеса в инфраструктурных проектах.
Казахстан также продолжает оказывать Афганистану гуманитарную помощь. В июне 2026 года в страну направили около 319 тонн гуманитарных грузов, в том числе 161 тыс. единиц лекарственных средств и медицинских изделий.
Кроме того, страны взаимодействуют в борьбе с наркотрафиком. В частности, Казахстан участвует в подготовке афганских специалистов-кинологов и передает служебных собак.
При этом по итогам заседания участникам не удалось согласовать совместное заявление. Причиной стали сохраняющиеся разногласия между афганской и пакистанской сторонами.
Несмотря на это, участники подтвердили необходимость продолжения Московского формата как площадки для обсуждения вопросов безопасности, мира и развития Афганистана.
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