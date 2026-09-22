Торговля Казахстана с Великобританией выросла почти вдвое

Товарооборот Казахстана и Великобритании за 2025 год достиг 1,63 млрд долларов и вырос на 83,7%. В 2026 году рост продолжился. За январь-июль объем торговли составил уже 1,25 млрд долларов.

Эти цифры обсудили министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев и торговый посланник правительства Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс.

Казахстан теперь хочет увеличить поставки на британский рынок товаров с более высокой добавленной стоимостью. Пока основу экспорта составляют серебро, сырая нефть, медь и медные катоды.

«Для нас важно перейти от достигнутого роста к более глубокой и диверсифицированной торговле. В первую очередь мы заинтересованы в расширении экспорта казахстанской продукции на британский рынок за пределами сырьевых товаров», - сказал Арман Шаккалиев.

Для прямой работы с производителями Казахстан предложил организовать визит британских импортеров и представителей розничных сетей. Отдельно обсуждались требования британского рынка к качеству, сертификации, упаковке и стандартам продукции.

От добычи к переработке

Еще одной темой стали критически важные минералы. Казахстан и Великобритания рассматривают сотрудничество не только в добыче сырья, но и в его переработке и выпуске готовой продукции.

«У Казахстана есть значительные природные ресурсы, но особенно важно, что вы ставите задачу не ограничиваться их добычей, а создавать добавленную стоимость и развивать переработку. Именно здесь мы видим большие возможности для сотрудничества», - сказал лорд Джон Алдердайс.

Стороны обсудили возможные британские инвестиции в обрабатывающую промышленность, энергетику, логистику и высокотехнологичные отрасли.

Отдельный блок касался стандартов и подготовки экспортеров. Казахстан заинтересован в обмене опытом с Британским институтом экспорта и международной торговли и продолжении работы «КазСтандарта» с Британским институтом стандартов BSI.

Обсуждалась и подготовка казахстанских компаний к требованиям углеродного регулирования, включая механизм CBAM.

Еще одно направление связано с наукой и образованием. Казахстан и Великобритания рассматривают сотрудничество университетов и научных центров в горнодобывающей промышленности, переработке минералов и ядерной отрасли.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над конкретными торговыми, инвестиционными, производственными и научными проектами и расширять прямые контакты между компаниями и профильными организациями двух стран.