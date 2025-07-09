Торговля людьми остаётся одной из самых тяжёлых форм преступлений против личности. Это не только международная проблема - это наша внутренняя трагедия. Сексуальная эксплуатация, принудительный труд, продажа новорождённых и органов - всё это, увы, не выдумка и не кинематограф. Это реальность, зафиксированная в уголовных делах, свидетельствах жертв и данных правоохранительных органов. Законодательство ужесточается, проводятся спецоперации, внедряются цифровые технологии. Но цифры и факты говорят о другом: преступления не уменьшаются, напротив - растёт число жертв, особенно детей. Почему законы не работают? Кто попадает в сети торговцев и кто стоит за схемами? Ответы на вопросы искала корреспондент BAQ.KZ.

Жизни за миллионы: истории, от которых стынет кровь

Младенец за 1,5 миллиона тенге. Девочка из аулной школы, вывезенная в Бахрейн. Молодая мать, решившая продать обоих своих детей. Это не сюжеты для Netflix, это - уголовные дела в Казахстане.

Рустам Ибрагимов (фамилии изменены по этическим соображениям) в 16-летнем возрасте попал в рабство. Возвращаясь с другом со спортивных школьных тренировок в Алматинской области их украли. Как молодыне люди выяснили позже - их продали в рабство на Юг Казахстана. Они оказались в городе Тараз, но сначала не понимали этого.

"Нас облили кипятком, не крутым, но было больно, завязали руки и ноги, заклеили рот, посадили в микроавтобус, надели мешки на голову и вместе с другими ребятами мы ехали, дорога была долгой. По приезду оказались на какой-то ферме. Там нас несколько месяцев заставляли пасти скот и перепахивать поле. Иногда даже цепи не снимали. Ночевали мы в бараках, на ночь цепями сковывали руки и ноги. Кормили постоянно, но плохо. Я похудел, друг – тоже. Все время мы продумывали план, как бежать, за непослушание нас избивали. Спустя, примерно, полгода нам это удалось. Ночью мы бежали, чудом поймали такси, и мужчина в возрасте довез нас до города. Также на попутных такси мы добрались домой", - рассказывает пострадавший.

Эта история навсегда осталось у него в памяти, несмотря на то, что прошло уже почти 20 лет. Вернувшись домой к маме и сестре, подавать заявление в полицию он не стал, решив оставить эту историю в прошлом. Сейчас он женат: у него двое прекрасных детей и супруга.

И это только одна из реальных историй, которая для молодых ребят чудом закончилась благополучно. Торговля людьми в нашей стране не просто существует - она живёт и развивается, прячется в родильных домах, подпольных притонах, "элитных" саунах и даже строительных вагончиках.

На весь Казахстан прогремела история родильного дома в Южном Казахстане. Как было выяснено в 2023 году, акушерка и заведующая отделением продавали новорождённых бесплодным парам из соседних стран. Стоимость детей составляла от 1,5 до 4,5 миллионов тенге. Тогда следователи установили 6 продаж за один год. Дети переправлялись за рубеж с фальшивыми документами. Справедливость восторжествовала - медики получили реальные сроки.

В 2022 году в Шымкенте была раскрыта крупная преступная сеть. 11 человек, включая водителей, посредников и так называемых "мамочек", вывозили девушек за границу - в частности, в Бахрейн. Там казахстанки попадали в сексуальное рабство. Было 18 жертв, 6 из них - несовершеннолетние. Они вернулись с психологическими травмами, без документов, многие с венерическими заболеваниями. Суд приговорил организаторов к 9–12 годам лишения свободы.

Героем одной из самых резонсансных историй стала 23-летняя молодая мама, разместившая объявление: "отдам за компенсацию грудничка и полуторогодовалого ребенка". Операция прошла под контролем МВД. Ребятишек передали в опеку. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

С начала 2024 года зарегистрировано 15 уголовных дел по торговле органами. Чаще всего продавали почки. Большинство жертв – молодые мужчины из бедных семей. Им обещали оплатить лечение, подделывали медицинские показания и вывозили за границу.

Рассказала еще один случай из практики исполнительный директор информационно-консультативного центра "Дәріс" Гульнур Идигеева. Весной 2025 года в Актюбинской области произошёл случай, вскрывший не только механизмы эксплуатации, но и лицемерие системы. Мужчина-мигрант работал на частном крестьянском хозяйстве в Актюбинском районе. Сначала его пригласили на строительный объект, но позднее начали принуждать к работе со скотом. Он отказывался, после чего последовали угрозы.

"Кладбище было рядом. Пострадавшему угрожали тем, что его закопают и не найдут. Ему угрожали, но он отказывался работать. В итоге его жестоко избили. Были переломы рёбер, повреждение позвонков. Он бежал и спрятался у сотрудников пограничной службы. Позже смог подать заявление в прокуратуру. Это типичный случай трудовой эксплуатации с элементами угроз. Особенно часто они случаются с мигрантами без статуса или договора. Угроза похоронить человека "рядом с фермой" - это не метафора, а метод подавления воли. Такие случаи тяжело доказывать, но мы фиксируем десятки подобных историй ежегодно" , - расказывает Гульнур Идигеева.

По ее словам, по этому случаю возбудили дело. Но не по статье, связанной с торговлей людьми или принудительным трудом, а по ст. 107 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). То есть, по сути, как "бытовую драку". 22 мая 2025 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но мужчине об этом сообщили только 10 июня.

Этот случай - типичный для сельской местности Казахстана, где слабость контроля, устные договорённости, отсутствие общественного контроля и правовая неграмотность позволяют эксплуатации процветать в тени. Он не стал громким заголовком в новостях, но стал ярким примером молчаливой трагедии, с которой сталкиваются десятки, а возможно - сотни мигрантов ежегодно.

"Часто подобные дела квалифицируют как бытовые конфликты, хотя речь идёт о системной эксплуатации с применением насилия и угроз. Прокуратура не рассматривает такие эпизоды как признаки торговли людьми. И это ключевая ошибка системы" - говорит Гульнур Идигеева.

Она считает, что количество преступлений в сфере торговли людьми не сокращается. Государство принимает для этого необходимые меры но на практике реальных изменений не происходит.

"В 2024 году был принят важный закон, но на практике это не означает реального изменения. Главная проблема - в неправильной квалификации преступлений. Очень часто дела "спускаются" до более мягких статей - побои, принуждение, самоуправство. Чтобы это изменить, нужно, прежде всего, обучать следователей - чтобы они умели распознавать признаки именно торговли людьми. Необходимо передавать дела на уровень областных следователей, потому что именно в отдалённых районах, в аульных крестьянских хозяйствах, чаще всего происходят такие преступления. И чаще всего - против уязвимых: мигрантов без документов, бедных, зависимых людей. Они работают у местных баев, нередко у влиятельных лиц и на местах все всех знают. Поэтому дела закрываются "неудобно", "нет состава", "не наша юрисдикция" , - рассказывает Гульнур Идигеева.

Эти слова подтверждают системную необходимость реформ: не только в законе, но и в кадровой политике, независимости расследований и усилении контроля на местах. Проблем по-прежнему больше, чем решений. Межведомственная координация всё ещё хромает. Уровень доказанности преступлений осается низким.

К слову, в июле 2024 года в Казахстане была принята полноценная законодательная база против торговли людьми. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О противодействии торговле людьми" и сопутствующие поправки в УК и КоАП. Это новая правовая основа впервые охватывает такие преступления, как:

похищение, незаконное лишение свободы, вовлечение в занятие проституцией, включая несовершеннолетних;

уголовная ответственность за получение услуг проституции от заведомо несовершеннолетнего;

запрет примирения сторон - жертва больше не "может отозвать заявление";

административная ответственность должностных лиц за неуведомление о рождении ребёнка (включая новорождённых) и торговле детьми.

Согласно МВД, наказание за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних может достигать 18 лет лишения свободы, а административный штраф - до 2 млн тенге за продажу ребёнка.

Токаев подчёркивал важность закона ещё на сессии парламента 29 марта 2023 года, где призвал обеспечить защиту и социальную поддержку жертв . Депутаты и парламентарии, участвовавшие в обсуждении, заявляли о необходимости приведения уголовного законодательства в соответствие с международными стандартами - особенно чтобы выходить за рамки чисто "уголовного преследования" и предусматривать меры по реабилитации и компенсации жертв. Но как все это работает в реальном мире а не на бумаге - остается вопросом.

Кого продают и кто покупает?

Жертвами торговли людьми становятся не только молодые выновсливые мужчины, женщины и дети, но и девушки, ищущие работу в интернете, несовершеннолетние, сбежавшие из дома, новорождённые, которых продают медработники прямо из роддома

"Уязвимые группы населения - это те, кто уже живёт в рискованном поведенческом сценарии. Это могут быть зависимые, ЛГБТ-подростки, люди с опытом домашнего насилия, пациенты психоневрологических диспансеров. Например, если человек часто исчезает из дома, тусуется неизвестно где, или если это хронический алкоголик, у которого семья привыкла к тому, что он “куда-то ушёл”, - его пропажу даже не сразу заметят. А преступникам как раз и нужны такие люди - потому что за них никто не заступится, и их, скорее всего, никто не будет искать. Именно они - первые в очереди на рабский труд, сексуальную эксплуатацию, а иногда и на торговлю органами", - рассказывает психолог Ирина Юсупова.

Когда она работала в наркологическом диспансере, часто сталкивалась с тем, что жертвами торговли людьми становились пациенты этого диспансера. Это была отдельная категория: зависимые люди, особенно мужчины, готовые на рискованные решения - им предлагали “работу”, обещали алкоголь, еду, деньги.

"А дома у них - конфликты, скандалы, отсутствие поддержки. Многие соглашались просто, чтобы уйти от боли. А в итоге - оказывались в аульных хозяйствах в рабских условиях. Многие мужчины, попавшие в трудовое рабство, потом рассказывали, что жили в нечеловеческих условиях: в сараях, на сеновале, без еды и обещанного аолкоголя. Их заставляли ухаживать за скотом, угрожали, били, унижали. Таких историй я знала десятки", - рассказывает Инрина Юсупова.

Это еще раз подчеркивает, что жертвы - не всегда "наивные" или "неосторожные" , чаще всего - это люди, живущие в остром эмоциональном, психологическом или социальном кризисе.

"Когда такие дела закрываются, а пострадавшему говорят "ничего не было" - это вторая травма. Люди и так пережили насилие, угрозы, унижения. А потом сталкиваются с равнодушием системы. Это разрушает остатки доверия к миру и любым институтам", - говорит психолог.

Она акцентирована внимание и на труктырных причнах уязвимости, характеристиках поведения жертв и реальных преступных схемах, в которых замешаны даже представители полиции.

"Самое страшное, что эти схемы нередко поддерживаются изнутри. У нас был случай, когда сам участковый продавал зависимых людей. Родственники, устав от проблем, приходили и говорили - “заберите его в ЛТП”. А он в ответ: “давайте мы его отправим поработать”. И оформляли устное (!) согласие родственников. Но что дальше происходило с этим человеком, как его эксплуатировали, в каких условиях он жил - никто не знал. Это, по сути, мафиозная структура. Такие истории - не единичны. Это системное, неформализованное рабство, и в нём могут быть замешаны представители власти", - рассказывает Ирина Юсупова.

Психолог говорит, что в сегодняшнем мире надо быть предельно аккуратными, чтобы не попасть "в капкан". Всегда предупреждать родных и близких о своем местонахождении и своих делах – это простое правило, по ее мнению, может спасти жизнь.

"Я всегда говорю своим подопечным: кто-то зарабатывает на вас деньги. Даже когда вы покупаете алкоголь - кто-то на этом наживается. А уж если вам предлагают “работу”, “помощь”, “еду” - подумайте, кто за это платит и зачем. Прежде чем куда-то пойти или уехать, дайте сигнал близким",- советует психолог.

Всеэти кейсы раскрывают криминальный контекст торговли людьми, особенно в отношении маргинализированных групп. Речь идёт не о случайных трагедиях, а о системной, организованной эксплуатации, которая работает под прикрытием обыденности.

Уязвимые остаются без защиты по ряду причин. Во-первых, потому что уровень безработицы среди женщин в ауловой местности, из-за низхкой осведомленности подростков о рисках, из-за недостаточной работы служб профилактики.

Статистика, от которой холодеет спина

За последние три года ситуация не улучшилась. Более того - в 2025 году произошел рост преступлений и, что страшнее всего, рост количества детей среди жертв.

Сухие цифры могут многое скрыть. Но в случае с торговлей людьми каждая из них - это жизнь, искалеченная эксплуатацией, продажей, подменой любви на товар.

Согласно официальным данным МВД РК, в 2022 году было возбуждено 79 уголовных дел по фактам торговли людьми, в 2023 году - уже более 100. Основные статьи: сексуальная эксплуатация, продажа новорождённых, вовлечение в проституцию. 2024 год стал рекордным: 197 преступлений, из них

119 - организация и содержание притонов,

17 - факты торговли людьми,

15 - вовлечение несовершеннолетних в секс-бизнес.

И это только выявленные дела. МВД официально признаёт: большинство преступлений остаются в тени.

Тревожную динамику показили первые три месяца 2025 года. Было возбуждено 116 новых уголовных дел - больше, чем за тот же период 2024 года, выявлено 59 жертв (прирост на 34%) из них 84,7% пострадавших – это женщины и девочки и пятеро девочек младше 11 лет.

Люди готовы покупать:

женщин - для проституции;

младенцев - для усыновления без бюрократии;

органы - из-за роста дефицита доноров.

Но государство борется с этим. Так, в 2024 году был принят новый Закон "О противодействии торговле людьми", согласно которому усиливается ответственность по ст. 128 и 135 УК РК, запрещается реклама секс-услуг, введено пожизненное лишение свободы за повторные преступления. Кроме того, в роддомах Астаны и Алматы начали внедрять систему цифровой регистрации новорождённых (ИИН при рождении). Это исключает "пропажу" младенцев до регистрации в ЦОН. МВД проводит спецоперации "STOP‑трафик" , благодаря которой только в марте 2025 года за 3 дня выявлено 40 уголовных преступлений, проведено 640 рейдов по рынкам и стройкам, найдено 84 несовершеннолетних, вовлечённых в проституцию и попрошайничество.

Но тенденция роста преступлений, связанных с торговлей людьми остаётся, несмотря на улучшение правовой базы и технологические инструменты. Особую тревогу вызывают случаи торговли новорождёнными и сексуальной эксплуатации детей через интернет. Эксперты считают, что стране необходим комплексный системный подход: межведомственные коалиции, цифровой мониторинг и укрепление механизмов поддержки жертв, особенно несовершеннолетних.

Гульнур Идигеева рекомеендует обучать следователей новой квалификации уголовных преступлений, передавать дела на областной уровень, чтобы уйти от "местного олигарха и его связей", укреплять межведомственное сотрудничество (МВД, Минздрав, соцслужбы), чтобы не допускать повторных имитаций возбуждения или закрытия.

По мнению Ирины Юсуповой, следует усилить предупреждение и просвещение уязвимых групп, разработать межведомственную координационную платформу, внедрить мониторинг онлайн-угроз, уделить внимание "э-угрозам", создать национальную исследовательскую систему учета, включающую цифровые данные, НПО и жертвы, участвующие в программах восстановления.

Пока покупают тела, детей и органы - торговля будет жить

Торговля людьми - не только международная проблема. Это наша внутренняя трагедия. Каждая единица в статистике - это человек: преданный, проданный, забытый. Пока есть спрос на тела, детей и органы - это преступление будет жить. Пока контроль остаётся формальностью, а профилактика сводится к плакатам и соцроликам - число жертв будет расти. Пока матери в аулах вынуждены продавать детей, чтобы выжить, - никакие законы не защитят будущее.

Закон, принятый в 2024 году, стал важным шагом: он дал ясный сигнал - "нет" примирению с насильниками, "нет" привычке закрывать глаза. Но одного закона мало. Нужны реальные изменения: независимые расследования, эффективный контроль и новая культура защиты.

Если закон - это тело, то система его исполнения - мозг и кровь. А пока органы на местах предпочитают "не замечать", а угрозы квалифицируют как "бытовые конфликты",

пока жертвы молчат и остаются без помощи - торговля людьми будет процветать, несмотря на любые реформы.

Тот образ будущего, который рисуют реформаторы, может стать реальностью - но только если каждый пострадавший получит защиту: юридическую, психологическую, техническую. Если каждое дело будет расследовано по существу и квалифицировано правильно. Если исчезновение "алкоголика", "бездомного" или "помощника" перестанет восприниматься как норма. Тогда Казахстан действительно сможет сказать: мы не просто приняли закон - мы победили безнаказанность.