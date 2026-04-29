Торговля младенцем, вебкам и ВИЧ: что выявила полиция в регионах Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает бороться с преступлениями, связанными с торговлей людьми и распространением незаконного контента, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В апреле по всей стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». В его ходе зарегистрировано 41 преступление, связанное с торговлей людьми, из них 9 — в отношении несовершеннолетних.

В Кызылординской области раскрыта схема продажи новорожденного. 25-летняя женщина до и после родов находилась в специализированном фонде и отказалась от ребенка. Руководитель фонда предложила продать младенца 50-летней жительнице за 1 миллион тенге для последующего усыновления. Все участники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В Алматы выявлена организованная группа, занимавшаяся торговлей людьми с целью эксплуатации. Злоумышленники находили людей без определенного места жительства, оформляли на них кредиты и покупали автомобили, которые затем перепродавали. Основные подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

В области Жетысу пресечен факт принудительного труда. Двое молодых людей 2005 и 2007 годов рождения были похищены, удерживались силой и использовались на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также полиция усилила работу по выявлению людей и групп, распространяющих незаконный контент и вовлекающих молодежь в противоправную деятельность.

В области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии. Они занимались поиском девушек и создавали условия для съемок порнографического характера. По делу ведется расследование.

Кроме того, в Астане, Алматы и ряде регионов возбуждено 20 уголовных дел по фактам вовлечения в противоправную деятельность и развращения молодежи, а также начато 15 расследований по заражению ВИЧ и 5 — по незаконному распространению порнографии.

В ведомстве подчеркнули, что работа по защите граждан и обеспечению общественной безопасности будет продолжена.