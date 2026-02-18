Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин подвел итоги работы отрасли на коллегии Министерства торговли и интеграции, передает BAQ.KZ.

По итогам 2025 года торговля обеспечила 26% общего экономического роста страны, подтвердив статус ключевого драйвера экономики. Внутренний товарооборот достиг 80 трлн тенге, в отрасль привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций, несырьевой экспорт составил $41 млрд, а экспорт услуг увеличился на 3,7% – до $12,3 млрд.

Вице-премьер отметил, что задача министерства – не только сохранить достигнутые показатели, но и вывести систему торговли на новый уровень, повысив эффективность, насыщение рынка отечественными товарами, стабильность поставок социально значимой продукции, сокращение цепочки «производитель – полка» и наращивание экспорта.

В 2026 году планируется капитализация холдинга «Байтерек» на 1 трлн тенге для финансирования проектов реального сектора, включая 1,5 тыс. инвестиционных проектов, из которых более 500 относятся к АПК, свыше 400 – к обрабатывающей промышленности, а остальные – к инфраструктуре. Министерство торговли и интеграции обеспечит гарантированный сбыт продукции этих проектов.

Кроме того, министерство сосредоточится на поддержке отечественных производителей, развитии биржевой торговли, цифровизации отрасли и наращивании экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Серик Жумангарин подчеркнул, что торговля объединяет производство, бизнес и потребителя, формируя устойчивую основу экономического роста и развития страны.