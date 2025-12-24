Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей к ним, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Основными потребителями вейпов, как установлено в ходе расследования, являлись школьники и студенты.

Из незаконного оборота изъято свыше 53 тысяч единиц продукции общей стоимостью более 400 млн тенге. Для обналичивания преступных доходов подозреваемые привлекали дропперов, на которых оформлялись банковские карты.

С санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретенные на преступные доходы, среди которых Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander и Chevrolet Camaro. Четверо подозреваемых по делу помещены под стражу.

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация по делу разглашению не подлежит.