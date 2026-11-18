В Кыргызстане торговцы рынка «Туратали» в Кара-Суйском районе Ошской области вновь вышли на акцию протеста. На этот раз причиной недовольства стало решение администрации отказаться от субаренды торговых контейнеров и заключать договоры напрямую с предпринимателями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, как участники акции собрались возле здания районной администрации и требуют встречи с акимом.

В дирекции рынка объяснили, что земля находится в государственной собственности, однако торговые контейнеры принадлежат разным владельцам. Некоторые из них, по утверждению администрации, зарабатывают на сдаче торговых мест другим предпринимателям.

«Земля принадлежит государству, но контейнеры находятся в руках разных людей. Поэтому шум поднимают те, у кого в собственности по 3–4, а у некоторых по 20–30 контейнеров. Теперь они не смогут, как раньше, получать с каждого бокса по 20–30 тысяч сомов чистой прибыли, из-за этого и возмущаются», – заявили в дирекции рынка.

В администрации сообщили, что 19 ноября на рынок должна прибыть специальная комиссия Управления делами президента Кыргызстана. После её работы планируется определить дальнейший порядок взаимодействия с предпринимателями.

Ранее уже вспыхивали протесты

Это уже вторая акция протеста на рынке за последний месяц. В октябре торговцы выступали против повышения ежемесячной платы за землю с 3300 до 12 тысяч сомов. Их также возмутило требование оплачивать верхние контейнеры, которые используются как склады.

Недавно рынок «Туратали» перешёл в ведение государственного предприятия «Кыял» при Управлении делами президента. После этого администрация объявила о перезаключении договоров аренды.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о планах построить на месте рынка современный торговый комплекс в течение полутора лет. По его словам, при реализации проекта должны быть соблюдены права действующих торговцев.