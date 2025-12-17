В Казахстане вступили в силу новые правила внутренней торговли, направленные на повышение прозрачности ценообразования и защиту прав потребителей, передаёт BAQ.KZ.

Согласно изменениям, каждый товар теперь должен иметь только одну цену, а в торговую надбавку к социально значимым продовольственным товарам запрещено включать скрытые комиссии, сборы, расходы на кредиты и страхование.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Астаны Галымжан Ильясов. По его словам, новые нормы вступили в силу с 11 октября 2025 года и касаются как стационарной торговли, так и электронной коммерции.

Теперь торговые объекты обязаны указывать раздельные цены при продаже товаров в рассрочку и оформлять ценники с максимальной прозрачностью. Также введены требования по размещению товаров отечественного производства и предоставлению полного пакета документов на социально значимые продовольственные товары: договора поставки, товаросопроводительные документы, счета-фактуры и подтверждение закупочных и отпускных цен.

По словам Ильясова, нововведения позволят сократить необоснованные наценки, защитить потребителей от переплат и усилить контроль за качеством и легальностью продукции.

Предпринимателей и торговые объекты призывают строго соблюдать новые правила и учитывать их при ведении деятельности.